75 अंक की मजबूती से खुला सेंसेक्स, बाजार पर रहा अच्छा असर

बंबई शेयर बाजार का बेंचमार्क सेंसेक्स आज कारोबार की शुरुआत में 72 अंक ऊंचा रहा। सकारात्मक आर्थिक संकेतकों से घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी का जोर रहा। टीसीएस और इनफोसिस जैसी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों के बेहतर तिमाही परिणाम का भी बाजार पर अनुकूल असर रहा। एशियाई बाजारों में इस दौरान मिला जुला रुख रहा। आर्थिक सुधारों के मामले में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को लेकर केन्द्र और राज्यों के बीच कल हुई बैठक में सहमति बन जाने का बाजार पर अनुकूल असर रहा। हालांकि, अब कहा गया है कि जीएसटी एक जुलाई से लागू होगा। बंबई शेयर बाजार का 30-शेयरों पर आधारित सूचकांक 72.30 अंक यानी 0.26 प्रतिशत बढ़कर 27,360.47 अंक रहा।

सूचना प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, एफएमसीजी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पूंजीगत सामानों से जुड़ी कंपनियों के समूह सूचकांक में इस दौरान 0.57 प्रतिशत तक की तेजी देखी गई। कारोबारियों के अनुसार घरेलू संस्थागत निवेशकों की लिवाली और विभिन्न एशियाई बाजारों में लगातार बढ़ती खरीदारी से आज कारोबार की शुरुआत में मजबूती का रुख रहा। अन्य एशियाई बाजारों में हांगकांग का हेंग सेंग 0.43 प्रतिशत ऊंचा रहा जबकि जापान का निक्केई सूचकांक 0.60 प्रतिशत नीचे रहा। शंघाई कंपोजिट सूचकांक शुरुआती कारोबार में 0.34 प्रतिशत नरमी में रहा।

First Published on January 17, 2017 11:40 am