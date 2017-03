शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 87 अंक टूटा

एग्जिट पोल से पहले तेल एवं गैस, बिजली, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों में सतत बिकवाली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स गुरुवार (9 मार्च) को शुरुआती कारोबार में करीब 87 अंक की गिरावट के साथ खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 8,900 अंक के नीचे आ गया। तीस शेयरों वाला सेंसेक्स 86.92 अंक या 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 28,815.02 अंक पर खुला। इससे पहले, पिछले दो सत्रों में इसमें 146.25 अंक की गिरावट आ चुकी है।

एनएसई निफ्टी भी 24.80 अंक या 0.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8,899.50 अंक पर खुला। कारोबारियों के अनुसार कमजोर वैश्विक रुख के बीच विधानसभा चुनावों के आज एग्जिट पोल के नतीजे आने से पहले निवेशकों ने बिकवाली की जिससे कारोबारी धारणा प्रभावित हुई। बीएसई में जिन प्रमुख शेयरों में गिरावट आयी उसमें गेल, डा. रेड्डीज, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, अडाणी पोर्ट्स, विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एनटीपीसी शामिल हैं। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंगे 1.01 प्रतिशत और शंघाई कंपोजिट सूचकांक शुरुआती कारोबार में 0.92 प्रतिशत नीचे आये जबकि जापान का निक्की 0.15 प्रतिशत मजबूत हुआ।

डॉलर के मुकाबले रुपए 12 पैसे टूटा

अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की चर्चा के बीच शुरुआती कारोबार में रुपया गुरुवार (9 मार्च) को डॉलर के मुकाबले 12 पैसे टूटकर 66.83 पर खुला। फेडरल रिजर्व की अगले सप्ताह बैठक होने वाली है जिसमें ब्याज दर के बारे में फैसला किया जाएगा। अमेरिका में उच्च ब्याज दर का मतलब है कि उभरते बाजारों से निवेशक अधिक रिटर्न की तलाश में वहां जा सकते हैं। इसके अलावा आयातकों तथा बैंकों की तरफ से डालर की मांग तथा विश्व की अन्य प्रमुख मुद्रा की तुलना में अमेरिकी करेंसी में मजबूती से भी रुपए की धारणा प्रभावित हुई।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया बुधवार (8 मार्च) को 4 पैसे कमजोर होकर 66.71 पर बंद हुआ था। इस बीच, बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 86.92 अंक या 0.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 28,815.02 अंक पर खुला।

First Published on March 9, 2017 10:00 am