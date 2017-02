डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया, सेंसेक्स में आई गिरावट

जनवरी में महंगाई दर के कई वर्षों के निचले स्तर यानी 3.17 प्रतिशत पर रहने के बावजूद बीएसई सेंसेक्स आज शुरूआती कारोबार में 38 अंक गिर गया। इसके अलावा सटोरियों की मुनाफा वसूली की वजह से भी यह गिरावट देखी गई है। तीस कंपनियों के शेयरों पर आधारित सेंसेक्स आज 38.20 अंक यानी 0.13 प्रतिशत गिरकर 28313.42 अंक पर खुला है। इससे पहले लगातार तीन सत्रों के कारोबार में इसमें 61.70 अंक की बढ़त देखी गई थी।

शेयर बाजार में इस गिरावट की मुख्य वजह आॅटो, ऊर्जा, पूंजीगत सामान और धातु कंपनियों के शेयरों का कमजोर रहना है। इसी प्रकार 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी भी 17.80 अंक यानी 0.20 प्रतिशत नीचे आकर 8787.25 अंक पर रहा। ब्रोकरों के अनुसार जनवरी में खुदरा महंगाई के 3.17 प्रतिशत के स्तर पर रहने के बावजूद निवेशकों का रूख कमजोर रहा है।

शुरूआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया सात पैसे मजबूत होकर 66.95 के स्तर पर रहा है। इसके पीछे अहम वजह निर्यातकों और बैंकों द्वारा डॉलर की ताजा बिकवाली करना है। इसके अलावा विदेशी पूंजी प्रवाह से भी रुपए को समर्थन मिला है, लेकिन घरेलू शेयर बाजारों के निचले स्तर पर खुलने और विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में फिर से मजबूती के चलते रुपए में यह तेजी थम गई। कल रुपए 14 पैसे गिरकर 67.02 के स्तर पर बंद हुआ था। इसी बीच बीएसई सेंसेक्स 38.20 अंक यानी 0.13 प्रतिशत गिरकर 28,313.42 अंक पर खुला है।

First Published on February 14, 2017 11:39 am