शेयर बाजार में मजबूती का रुख कायम, सेंसेक्स 70 अंक ऊंचा

एशियाई बाजारों में मिले जुले रुख और घरेलू निवेशकों की लिवाली बढ़ने से बंबई शेयर बाजार में बुधवार (28 दिसंबर) को कारोबार की शुरुआत मजबूती के रुख में रही और सेंसेक्स 70 अंक ऊंचा रहा। दिसंबर के वायदा सौदों की समाप्ति को देखते हुये भी बाजार में खरीदारी का जोर रहा। इससे भी बाजार में मजबूती का रुख रहा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक कारोबार के शुरुआती दौर में 70.16 अंक यानी 0.26 प्रतिशत बढ़कर 26,283.60 अंक पर रहा। सरकार की तरफ से आगामी बजट को लेकर सकारात्मक बयान दिये जाने से भी बाजार में धारणा मजबूत हुई है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिये भारत में कर दरें दुनिया के दूसरे देशों के अनुरूप निचले स्तर पर रखने की जरूरत है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 24.75 अंक यानी 0.30 प्रतिशत बढ़कर 8,057.60 अंक पर रहा। कारोबार के शुरुआती घंटे में जापान का निक्केई सूचकांक 0.03 प्रतिशत जबकि हांग कांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.10 प्रतिशत नीचे रहा। शंघाई का कम्पोजिट सूचकांक भी 0.25 प्रतिशत नीचे रहा। अमेरिका का डाउ जोंस औद्योगिक औसत सूचकांक कल 0.06 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ।

First Published on December 28, 2016 10:35 am