मुंबई शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 65 अंक ऊपर

एशियाई बाजारों से मजबूत संकेत मिलने और कोषों तथा खुदरा निवेशकों की लिवाली से बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक मंगलवार (21 फरवरी) को कारोबार की शुरुआत में 65 अंक बढ़ गया। बाजार सूत्रों के अनुसार फरवरी के वायदा एवं विकल्प सौदों की समाप्ति नजदीक आने से कारोबारियों ने अपनी बकाया स्थिति को पूरा करने के लिये लिवाली की, इसका भी बाजार पर सकारात्मक असर रहा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज (मंगलवार, 21 फरवरी) लगातार चौथे दिन बढ़त दर्शाता हुआ शुरुआती दौर में 64.52 अंक यानी 0.22 प्रतिशत बढ़कर 28,726.10 अंक पर पहुंच गया।

पिछले तीन सत्रों के दौरान सूचकांक 506.02 अंक चढ़ चुका है। धातु, सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली सभी क्षेत्रों में मजबूती का रुख रहा और इनके समूह सूचकांक 2.04 प्रतिशत तक ऊंचे रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक भी शुरुआती दौर में 17.95 अंक यानी 0.22 प्रतिशत बढ़कर 8,897.15 अंक पर पहुंच गया। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई सूचकांक शुरुआत में 0.46 प्रतिशत बढ़त में था जबकि हांग कांग का हेंग सेंग सूचकांक 0.04 प्रतिशत बढ़ गया। शंघाई का कंपोजिट सूचकांक 0.15 प्रतिशत बढ़त में रहा। अमेरिकी शेयर बाजारों में कल सार्वजनिक अवकाश था।

First Published on February 21, 2017 10:00 am