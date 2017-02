शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में आया 56 अंक का उछाल

रिजर्व बैंक की आज होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स कारोबार के शुरुआती दौर में 56 अंक बढ़ गया। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स शुरुआती दौर में 56.48 अंक यानी 0.19 प्रतिशत बढ़कर 28,391.64 अंक पर पहुंच गया। टिकाऊ उपभोक्ता सामान, धातु, रीएल्टी, आटोमोबाइल और बेंकों के शेयर मूल्यों में तेजी का रुख रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी सूचकांक 10.60 अंक यानी 0.12 प्रतिशत बढ़कर 8,778.90 अंक हो गया। शेयर ब्रोकरों का कहना है कि निवेशकों और कोषों की खरीदारी जोरों पर है। उन्हें उम्मीद है कि रिजर्व बैंक की आज होने वाली मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दर में कटौती की जा सकती है।

टाटा स्टील के शेयरों में आज शुरुआती कारोबार में आज 1.83 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई और ये 481.90 रुपए पर पहुंच गये। टाटा स्टील ने दिसंबर में समाप्त तिमाही में 231.40 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल किया है। बढ़त दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में सिप्ला, गेल, विप्रो और टाटा मोटर्स में 1.65 प्रतिशत तक की बढ़त देखी गई। आईटीसी में सरकार द्वारा अपनी दो प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने से आज इसका शेयर 1.17 प्रतिशत नीचे आ गया।

एशियाई बाजारों में तेजी का रुख रहा। कारोबार के शुरच्च्आती दौर में आज जापान का निक्केई सूचकांक 0.28 प्रतिशत ऊंचा रहा जबकि हांग कांग का हेंग सेंग सूचकांक 0.07 प्रतिशत नीचे रहा। शंघाई का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.46 प्रतिशत घट गया।

अमेरिका का यूएस डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज सूचकांक कल 0.19 प्रतिशत घटकर बंद हुआ।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 8, 2017 11:56 am