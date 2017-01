शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में 51 अंकों की तेजी

देश के प्रमुख शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिवस शुक्रवार (6 जनवरी) को तेजी का रुख है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.40 बजे 98.89 अंकों की तेजी के साथ 26,977.13 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 23.50 अंकों की तेजी के साथ 8,297.30 पर कारोबार करते देखे गए। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 51.45 अंकों की तेजी के साथ 26,929.69 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 8.05 अंकों की बढ़त के साथ 8,281.85 पर खुला।

First Published on January 6, 2017 10:08 am