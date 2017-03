सेंसेक्स ने शुरुआती कारोबार में लगाई ऊंची छलांग, मार्केट में आई तेजी

बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज शुरूआती कारोबार में करीब 50 अंक की बढ़त के साथ खुला। वैश्विक स्तर पर मिले-जुले रूख के बीच संस्थागत तथा खुदरा निवेशकों की सतत लिवाली से बाजार में तेजी आयी। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 49.98 अंक या 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 29,098.17 अंक पर खुला। बाजार में कल 215.74 अंक की तेजी आयी थी। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 14.40 अंक या 0.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 8,977.85 अंक पर खुला। कारोबारियों के अनुसार लिवाली गतिविधियां बढ़ने, विदेश पूंजी प्रवाह बने रहने तथा एशिया के अन्य बाजारों में मिले-जुले रूख से बाजार धारणा मजबूत हुई। एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग 0.30 प्रतिशत मजबूत खुला जबकि जापान का निक्की 0.17 प्रतिशत और शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ खुले।

शेयर बाजारों में सोमवार (6 मार्च) को भी तेजी लौटी थी। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 216 अंक बढ़कर 29,000 अंक के पार दो साल के उच्चस्तर पर पहुंच गया। जीएसटी पर हुई प्रगति तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में जोरदार बढ़त से सेंसेक्स को मजबूती मिली। शक्तिशाली जीएसटी परिषद ने केंद्रीय जीएसटी (सी-जीएसटी) तथा एकीकृत जीएसटी (आई-जीएसटी) विधेयकों के अंतिम मसौदे को मंजूरी दे दी है। जीएसटी की 16 मार्च को होने वाली अगली बैठक में राज्य जीएसटी तथा संघ शासित प्रदेश जीएसटी विधेयकों के मसौदे पर मंजूरी ली जाएगी। इन कदमों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मार्च में ब्याज दरों में संभावित वृद्धि के बावजूद घरेलू बाजार में तेजी रही। एच1बी वीजा को अस्थायी रूप से स्थगित किए जाने के बाद आईटी क्षेत्र को झटका लगा है लेकिन बाजार पर इसका भी असर नहीं हुआ। बाजार में मौजूदा तेजी की वजह जीएसटी को लेकर सकारात्मक पहल, राज्यों के चुनाव और एफआईआई प्रवाह को माना जा रहा है।’

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स कारोबार के दौरान सोमवार को 29,070.20 अंक के उच्चस्तर को छूने के बाद अंत में 215.74 अंक या 0.75 प्रतिशत की बढ़त के साथ 29,048.19 अंक पर बंद हुआ। यह 5 मार्च, 2015 के बाद सेंसेक्स का उच्चस्तर है। उस दिन सेंसेक्स 29,448.95 अंक पर बंद हुआ था। पिछले दो सत्रों में सेंसेक्स 152.04 अंक टूटा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 65.90 अंक या 0.74 प्रतिशत के लाभ से 8,963.45 अंक पर पहुंच गया। यह 3 मार्च, 2015 के बाद इसका उच्चस्तर है। उस दिन निफ्टी 8,996.25 अंक पर बंद हुआ था। डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती से भी बाजार को लाभ मिला। सेंसेक्स की कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 3.69 प्रतिशत के लाभ से 9 साल के उच्चस्तर 1,304.90 रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने घोषणा की है कि प्रवर्तक अपनी शेयरधारिता में बदलाव कर रहे हैं। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन का शेयर 12.68 प्रतिशत की बढ़त के साथ 502 रुपए पर पहुंच गया। संभावित हिस्सेदारी बिक्री की खबरों से कंपनी के शेयरों में तेजी आई।

एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में रहा। जापान के निक्की सूचकांक में गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार नीचे चल रहे थे। सेंसेक्स के अन्य शेयरों में अडाणी पोर्ट्स 2.48 प्रतिशत, टाटा मोटर्स 2.30 प्रतिशत, भारती एयरटेल 1.81 प्रतिशत तथा एसबीआई 1.79 प्रतिशत के लाभ में रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 23 लाभ में रहे और सात में गिरावट रही। टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और डॉ रेड्डीज में गिरावट आई। विभिन्न वर्गों के सूचकांकों में तेल एवं गैस 1.32 प्रतिशत चढ़ गया। बुनियादी ढांचा, वाहन और बिजली खंड के सूचकांक भी बढ़त में रहे। मिडकैप और स्मॉलकैप में भी बढ़त रही। बंबई शेयर बाजार में 1,511 शेयर लाभ में रहे जबकि 1,371 में नुकसान रहा। 213 शेयरों के भाव में बदलाव नहीं हुआ।

First Published on March 7, 2017 10:46 am