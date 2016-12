सेंसेक्स में 39 अंक की मजबूती

बंबई शेयर बाजार में चुनींदा शेयरों में लिवाली समर्थन से कारोबार के शुरुआती दौर में बेंचमार्क सेंसेक्स गुरुवार (29 दिसंबर) को 39 अंक ऊंचा रहा। दिसंबर के वायदा एवं विकल्प सौदों की समाप्ति पर सौदे के निपटान को देखते हुये शेयरों में लिवाली रही। बाजार सूत्रों के अनुसार वायदा एवं विकल्प कारोबार के निपटान का गुरुवार को आखिरी दिन है। कारोबारियों ने अपनी बकाया स्थिति के निपटान के लिये चुनींदा शेयरों में लिवाली की जिससे बाजार को समर्थन मिला। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक गुरुवार को शुरुआती दौर में 38.76 अंक यानी 0.15 प्रतिशत सुधरकर 26,249.44 अंक पर रहा। बुधवार को इसमें कारोबार की समाप्ति पर 2.76 अंक की गिरावट आई थी।

तेल एवं गैस, सूचना प्रौद्योगिकी, धातु, सार्वजनिक उपक्रम, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, टिकाऊ उपभोक्ता और रीएल्टी शेयरों में अच्छा आकर्षण रहा जिससे धारणा में सुधार रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी गुरुवार को शुरुआत में 13.85 अंक यानी 0.17 प्रतिशत सुधरकर 8,048.70 अंक रहा। वैश्विक स्तर पर हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.05 प्रतिशत, शंघाई कम्पोजिट 0.22 प्रतिशत ऊंचे रहे जबकि जापान का निक्केई सूचकांक 0.98 प्रतिशत नीचे रहा। अमेरिका का डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज बुधवार को 0.56 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 29, 2016 10:00 am