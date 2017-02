शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में गिरावट

देश के शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में बुधवार को गिरावट का रुख है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.36 बजे 31.94 अंकों की कमजोरी के साथ 28,307.37 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 8.00 अंकों की मामूली कमजोरी के साथ 8,784.30 पर कारोबार करते देखे गए। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 69.2 अंकों की गिरावट के साथ 28,270.11 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 13.35 अंकों की कमजोरी के साथ 8,778.95 पर खुला।

वहीं बीते दिन देश के शेयर बाजारों में को गिरावट देखी गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 12.31 अंकों की गिरावट के साथ 28,339.31 पर और निफ्टी 12.75 अंकों की गिरावट के साथ 8,792.30 पर बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 34.5 अंकों की मजबूती के साथ 28,386.12 पर खुला और 12.31 अंकों या 0.04 फीसदी की गिरावट के साथ 28,339.31 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स ने 28,393.42 के ऊपरी और 28,263.45 के निचले स्तर को छुआ। सेंसेक्स के 30 में से 10 शेयरों में तेजी रही। भारती एयरटेल (3.03 फीसदी), गेल (3.02 फीसदी), रिलायंस (1.94 फीसदी), ओएनजीसी (1.80 फीसदी) और आईसीआईसीआई बैंक (1.14 फीसदी) में सर्वाधिक तेजी रही।

सेंसेक्स के गिरावट वाले शेयरों में प्रमुख रहे- टाटा मोटर्स (3.68 फीसदी), हीरो मोटोकॉर्प (2.02 फीसदी), हिन्दुस्तान यूनीलीवर (1.70 फीसदी), मारुति (1.39 फीसदी) और पॉवरग्रिड (1.21 फीसदी)। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी सुबह 14.85 अंकों की तेजी के साथ 8,819.90 पर खुला और 12.75 अंकों या 0.14 फीसदी की गिरावट के साथ 8,792.30 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में निफ्टी ने 8,820.45 के ऊपरी और 8,772.50 के निचले स्तर को छुआ। बीएसई के मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक में भी गिरावट देखी गई। मिडकैप 75.36 अंकों की गिरावट के साथ 13,342.59 पर और स्मॉलकैप 84.82 अंकों की गिरावट के साथ 13,438.83 पर बंद हुआ।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 15, 2017 9:53 am