सेंसेक्स 24 अंक ऊंचा, बाज़ार खुला

एशियाई बाजारों में बेहतर रुख और निवेशकों की प्रमुख कंपनियों के शेयरों में खरीदारी निकलने से कारोबार की शुरुआत में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सोमवार (9 जनवरी) को 24 अंक ऊंचा रहा। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स सोमवार को शुरुआती दौर में 23.86 अंक यानी 0.09 प्रतिशत बढ़कर 26,783.09 अंक हो गया। धातु, पूंजीगत सामान, एफएमसीजी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकिंग और तेल एवं गैस शेयरों में सुधार का रुख रहा। एनएसई का निफ्टी सूचकांक भी 19.20 अंक यानी 0.23 प्रतिशत बढ़कर 8,263 अंक रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स शुक्रवार को 119.01 अंक घटा था। शेयर ब्रोकर का कहना है कि विभिन्न एशियाई बाजारों में तेजी का रुख रहा। न्यूयॉर्क और कुछ अन्य शेयर बाजारों के शुक्रवार को तेजी के साथ बंद होने से एशियाई बाजारों में तेजी का रुख रहा। घरेलू संस्थागत निवेशकों और खुदरा निवेशकों की चुनिंदा शेयरों में खरीदारी से धारणा बेहतर रही।

बहरहाल, देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि चालू वित्त वर्ष के दौरान कुछ धीमी पड़कर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले वित्त वर्ष में यह 7.6 प्रतिशत रही थी। विनिर्माण, खनन और निर्माण क्षेत्र में नरमी से जीडीपी वृद्धि धीमी हुई है। हालांकि, इस गणना में नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ा प्रभाव शामिल नहीं है। एशियाई बाजारों में शंघाई का कंपोजिट सूचकांक 0.26 प्रतिशत, हांग कांग का हैंग सेंग बाजार 0.02 प्रतिशत ऊंचा रहा। जापानी वित्तीय बाजार सोमवार को सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद रहे।

First Published on January 9, 2017 10:00 am