शेयर बाजारों में कारोबार की अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स 211 अंक मज़बूत

वर्ष 2016 के आखिरी कार्यदिवस पर शुक्रवार (30 दिसंबर) को बंबई शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत अच्छी रही। लिवाली समर्थन से सेंसेक्स 211 अंक चढ़कर 26,577 अंक पर पहुंच गया। शेयर कारोबारियों के अनुसार शुक्रवार को बाजार में जनवरी के वायदा एवं विकल्प कारोबार की शुरुआत बेहतर समर्थन के साथ हुई। उधर, विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में भी रुपया शुरुआती दौर में 16 पैसे मजबूत हुआ है। इसका कारोबारी धारणा पर अच्छा असर रहा। बंबई शेयर बाजार में 30-कंपनी शेयरों पर आधारित सेंसेकस 210.62 अंक यानी 0.80 प्रतिशत चढ़कर 26,576.77 अंक पर पहुंच गया। एफएमसीजी, बिजली, बैंकिंग और पूंजीगत सामान सहित विभिन्न वर्गों के सूचकांक तेजी में रहे।

गुरुवार को भी सेंसेक्स 155.47 अंक की बढ़त लेकर दो सप्ताह के उच्च स्तर पर बंद हुआ था। कल बाजार में दिसंबर का वायदा एवं विकल्प अनुबंध समाप्त हुआ। व्यापक आधार वाला एनएसई निफ्टी भी शुक्रवार को शुरुआती दौर में 59.85 अंक यानी 0.74 प्रतिशत बढ़कर 8,163.45 अंक पर पहुंच गया। कारोबार के शुरुआती दौर में स्टेट बैंक, ओएनजीसी, गेल, एशियन पेंट्स, सन फार्मा, मारुति सुजुकी, एचयूएल, एचडीएफसी लिमिटेड और सिप्ला में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। उधर, वैश्विक बाजारों में हांग कांग का हेंग सेंग सूचकांक 0.84 प्रतिशत बढ़ गया जबकि जापान के निक्केई सूचकांक में 0.40 प्रतिशत की गिरावट रही। शंघाई में बाजार 0.11 प्रतिशत ऊंचा रहा। अमेरिका का डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज गुरुवार को 0.07 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ।

First Published on December 30, 2016 10:00 am