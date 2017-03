सेंसेक्स 148 अंक चढ़कर 29,000 को पार कर खुला

वैश्विक बाजारों को देखते हुए निवेशकों और घरेलू संस्थानों द्वारा अपनी बोलियों में इजाफा करने से गुरुवार (2 मार्च) को शुरुआती कारोबार में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 148 अंक सुधरकर 29,000 अंक को पार कर खुला। तीस कंपनियों के शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 148.46 अंक यानी 0.51 प्रतिशत चढ़कर 29,132.95 अंक पर खुला है। ब्रोकरों के अनुसार दिसंबर तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आंकड़ों के बेहतर रहने और सकारात्मक वैश्विक संकेतों की वजह से भी शेयर बाजारों में रौनक देखी गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 43.70 अंक यानी 0.48 प्रतिशत चढ़कर 8,989.50 अंक पर खुला है।

शुरुआती कारोबार में रुपया छह पैसे मजबूत

बैंकों और निर्यातकों के बीच बिकवाली का दौर चलने से शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रच्च्पया आज छह पैसे मजबूत होकर 66.76 के स्तर पर खुला। मुद्रा कारोबारियों के अनुसार घरेलू शेयर बाजारों के ऊंचे स्तर पर खुलने और दिसंबर तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आंकड़े अच्छे रहने से भी रुपए को बल मिला है। हालांकि अन्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में सुधार और अमेरिका के फेडरल रिजर्व की दरों में इस महीने वृद्धि की संभावना को देखते हुए रुपए में यह तेजी थम गई। फेडरल बैंक के नीति निर्माता इस संबंध में 14-15 मार्च की बैठक में निर्णय ले सकते हैं।

डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार (1 मार्च) को 13 पैसे टूटकर 66.82 के स्तर पर बंद हुआ था।

First Published on March 2, 2017 10:35 am