सेंसेक्स में 134 अंक का उछाल, निफ्टी 8400 अंक के पार

बंबई शेयर बाजार का बेंचमार्क सेंसेक्स बुधवार (18 जनवरी) को कारोबार की शुरुआत में विदेशी निवेशकों का समर्थन मिलने पर 134 अंक चढ़ गया जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी एक बार फिर 8,400 अंक से ऊपर निकल गया। एशियाई बाजारों में इस दौरान मिला जुला रुख रहा। बंबई शेयर बाजार (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 133.63 अंक यानी 0.49 प्रतिशत बढ़कर 27,369.29 पर पहुंच गया। इस दौरान धातु, वाहन और बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में तेजी का रुख रहा और इनमें 1.21 प्रतिशत तक की मजबूती देखी गई। मंगलवार को बंबई शेयर बाजार में 52.51 अंक की गिरावट दर्ज की गई थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वृद्धि दर अनुमान को घटाने से कारोबार धारणा प्रभावित रही।

एनएसई का निफ्टी शुरुआती कारोबार में 44.45 अंक यानी 0.53 प्रतिशत बढ़कर 8,400 अंक के आंकड़े को पार करता हुआ 8,442.45 अंक पर पहुंच गया। व्यापारियों का कहना है कि विदेशी निवेशकों का घरेलू बाजार में निवेश बढ़ने की रिपोर्ट मिलने से कारोबारी धारणा में सुधार रहा। टाटा स्टील, ओएनजीसी, एचडीएफसी, अदाणी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक, विप्रो, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, लार्सन एण्ड टुब्रो और आईटीसी के शेयरों में 1.78 प्रतिशत तक की मजबूती देखी गई। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.12 प्रतिशत तक ऊंचा रहा, हांग कांग का हेंग सेंग भी शुरुआती कारोबार में 1.12 प्रतिशत तक ऊंचा रहा। हालांकि, जापान का निक्केई सूचकांक 0.20 प्रतिशत गिर गया।

First Published on January 18, 2017 10:08 am