शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 113 अंक मजबूत

घरेलू निवेशकों की लिवाली जारी रहने से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स गुरुवार (12 जनवरी) को 113 अंक की तेजी के साथ खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 8,400 अंक को पार कर गया। प्रमुख वृहत आर्थिक आंकड़ा आईआईपी तथा मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होने से पहले लिवाली बढ़ी। इसके अलावा कंपनियों के तिमाही परिणाम की बेहतर शुरुआत से भी धारणा को बल मिला। इंडस इंड बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे बेहतर रहने से निवेशक उत्साहित हैं। टीसीएस का शेयर 0.82 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,342.00 अंक पर खुला। कंपनी का तीसरी तिमाही का परिणाम गुरुवार (12 जनवरी) को आने वाला है।

तीस शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 113.27 अंक या 0.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ 27,253.68 अंक पर खुला। आईटी, प्रौद्योगिकी, बिजली, तेल एवं गैस, सार्वजनिक उपक्रम तथा बैंक शेयरों की अगुवाई में यह तेजी रही। निफ्टी भी 24.05 अंक या 0.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 8,404.7 अंक पर खुला। कारोबारियों के अनुसार आज (गुरुवार, 12 जनवरी) जारी होने वाले आईआईपी तथा मुद्रास्फीति के आंकड़े से पहले निवेशकों ने लिवाली की जिससे बाजार में तेजी आयी। अमेरिकी बाजार में बुधवार की तेजी के बाद एशिया के अन्य बाजारों में मिला-जुला रुख रहा। शुरुआती कारोबार में शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.19 प्रतिशत मजबूत हुआ जबकि जापान का निक्की 0.89 प्रतिशत तथा हांगकांग का हैंगसेंग 0.15 प्रतिशत नीचे आये।

First Published on January 12, 2017 10:00 am