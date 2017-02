शेयर बाज़ारों में कारोबार की शुरुआत मज़बूती के साथ, सेंसेक्स 106 अंक ऊंचा

बंबई शेयर बाजार में गुरुवार (23 फरवरी) को कारोबार के शुरुआती दौर में घरेलू संस्थानों और खुदरा निवेशकों की जोरदार खरीदारी से सेंसेक्स 106 अंक ऊंचा रहा। फरवरी माह के वायदा एवं विकल्प कारोबार की समाप्ति का दिन होने से सटोरियों और कारोबारियों पर अपने सौदों को समेटने का दबाव है जिससे गुरुवार को उनकी खरीदारी का जोर है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक कारोबार के शुरुआती दौर में 105.54 अंक यानी 0.37 प्रतिशत बढ़कर 28,970.25 अंक पर पहुंच गया। प्रौद्योगिकी, रीयल्टी, टिकाऊ उपभोक्ता, आईटी, तेल एवं गैस और स्वास्थ्य क्षेत्र के शेयरों में तेजी का रुख रहा। इससे बाजार में धारणा अच्छी रही। भारती एयरटेल का शेयर गुरुवार को शुरुआत में 10 प्रतिशत चढ़ गया। भारतीय एयरटेल ने टेलीनोर इंडिया की संपत्तियों के अधिग्रहण की घोषणा की है।

आइडिया सेल्यूलर का शेयर सात प्रतिशत, रिलायंस कम्युनिकेशंस 3.92 प्रतिशत और टाटा टेलिसविर्सिज का शेयर 4.52 प्रतिशत चढ़ गया। एनएसई का निफ्टी सूचकांक भी शुरुआत में 30.25 अंक यानी 0.33 प्रतिशत बढ़कर 8,957.15 अंक पर पहुंच गया। हालांकि, गुरुवार को अन्य एशियाई बाजारों में नरमी का रुख रहा। हांग कांग का हेंग सेंग सूचकांक 0.43 प्रतिशत नीचे रहा। जापान का निक्केई सूचकांक 0.35 प्रतिशत घट गया। अमेरिका का डाउ जोंस औद्योगिक औसत सूचकांक बुधवार (22 फरवरी) को 0.16 प्रतिशत घटकर बंद हुआ।

रुपया शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले पांच पैसे मजबूत

अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में गुरुवार (23 फरवरी) को बैंकों और निर्यातकों की डॉलर बिकवाली से रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पांच पैसे मजबूत होकर 66.91 रुपए प्रति डॉलर पर बोला गया। विदेशी मुद्रा डीलरों के मुताबिक दुनिया के कुछ अन्य बाजारों में भी डॉलर में गिरावट का रुख बना था। इसके साथ ही घरेलू शेयर बाजारों में शुरुआत तेजी के साथ होने पर निर्यातकों और बैंकों की डॉलर बिकवाली से रुपए को समर्थन मिला। इससे पहले बुधवार (22 फरवरी) को बैंकों और आयातकों की डॉलर मांग से रुपया चार पैसे गिरकर 66.96 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच बंबई शेयर बाजार में गुरुवार के कारोबार के शुरुआती दौर में सेंसेक्स 105.54 अंक यानी 0.37 प्रतिशत ऊंचा रहकर 28,970.25 अंक पर रहा।

