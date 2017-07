सेबी ने क्वालिटी लिमिटेड, उसके पांच प्रवर्तकों पर लगाया 12 लाख रुपये जुर्माना, जानिए क्या है वजह

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने खुलासा नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर क्वालिटी लिमिटेड और इसके पांच प्रवर्तकों पर कुल 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी के एक आदेश में यह जानकारी दी गई है। कंपनी के जिन प्रवर्तकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें संजय ढींगरा, गुलशन ढींगरा, नरेश ढींगरा, कृष्ण ढींगरा और कनिका ढींगरा शामिल हैं।

क्वालिटी लिमिटेड के शेयरों में दिसंबर 2009 से दिसंबर 2011 के बीच हुई खरीद फरोख्त में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच में यह पाया गया कि सितंबर 2011 को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी के प्रवर्तकों की संख्या और उनकी शेयर होंिल्डग में बदलाव पाया गया।

सेबी ने एक अन्य आदेश में 32 इकाइयों पर लगाये गये प्रतिबंधों में ढील दी है। इन कंपनियों पर कथित तौर पर कर अपवंचना के लिये शेयर बाजार प्लेटफार्म का दुरुपयोग करने और संदिग्ध तौर पर मनी लॉड्रिंग गतिविधियों में संलिप्त होने के मामले में कारवाई की गई थी। इन कंपनियों को प्रतिभूति बाजार में कारोबार से रोक दिया गया था, लेकिन अब उन्हें कुछ राहत दी गई है।

इन कंपनियों को सरकारी प्रतिभतियों में कारोबार करने और ईटीएफ में निवेश की अनुमति दे दी गई है। उन्हें एनएसईनिफ्टी 500 सूचकांक और एस एण्ड पी बीएसई-500 के शेयरों में नकद आधारित सौदों में भाग लेने की भ्ज्ञी अनुमति दी गई है।

First Published on July 14, 2017 12:28 am