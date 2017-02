डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे कमजोर

आयातकों की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने के चलते शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज आठ पैसे कमजोर होकर 67.15 के स्तर पर रहा। मुद्रा कारोबारियों के अनुसार रुपए में गिरावट की मुख्य वजह जहां डॉलर की मांग बढ़ना है वहीं घरेलू शेयर बाजारों की अच्छी शुरूआत और अन्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के कमजोर रहने से रुपए में यह गिरावट थम गई। गुरुवार को रुपया 17 पैसे गिरकर 67.07 के स्तर पर बंद हुआ था। इसी बीच बीएसई सेंसेक्स 424.99 अंक यानी 1.50 प्रतिशत की छलांग लगाकर 28,726.26 अंक पर खुला है।

सेंसेक्स में 425 अंक की उछाल, निफ्टी 8800 के पार

सेंसेक्स में शुक्रवार (17 फरवरी) को लगातार दूसरे दिन तेजी का रुख देखा गया और शुरुआती कारोबार में इसमें 425 अंक की जबरदस्त उछाल देखी गई। इसी प्रकार निफ्टी भी 8,800 अंक को पार कर गया। शेयर बाजारों में इस तेजी की प्रमुख वजह विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ना है। तीस कंपनियों के शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स शुक्रवार को 424.99 अंक यानी 1.50 प्रतिशत की छलांग लगाकर 28,726.26 अंक पर खुला है। पिछले सत्र के कारोबार में इसमें 145.71 अंक की तेजी देखी गई थी। इसी प्रकार एनएसई निफ्टी शुरुआती कारोबार में 91.60 अंक यानी 1.04 प्रतिशत सुधरकर 8,869.60 अंक खुला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल कंपनियों में शेयर की खरीद पर विदेशी निवेशकों के लिए लगे प्रतिबंधों को हटा दिया जिसके बाद एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 7.29 प्रतिशत तक का उछाल देखा गया है।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), प्रवासी भारतीय (एनआरआई) और भारतीय मूल के लोग (पीआईओ) भारत में पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक पूंजी बाजार में निवेश कर सकते हैं। रिजर्व बैंक भारतीय कंपनियों में एफआईआई, एनआरआई और पीआईओ के माध्यम से किए जाने वाले निवेश पर लगी सीमा की दैनिक निगरानी करेगा। उल्लेखनीय है कि एचडीएफसी लिमिटेड, एक्सिस बैंक, ल्यूपिन, पावर ग्रिड, अडाणी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, सिप्ला, गेल, भारती एयरटेल और एलएंडटी जैसी कंपनियों के शेयरों में उछाल के चलते शेयर बाजारों में तेजी देखी गई है। ब्रोकरों के अनुसार विदेशी निवेश प्रवाह बढ़ने के साथ निवेशकों की सतत खरीदारी और घरेलू सांस्थानिक निवेशकों की ओर से बड़ी खरीद के चलते शेयर बाजार में तेजी का रुख देखा गया है

First Published on February 17, 2017 10:08 am