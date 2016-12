शुरुआती कारोबार में डालर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर हुआ रुपया

अंतरबैंक विदेशी मुूद्रा विनिमय बाजार में आज आयातकों की डालर मांग से रुपया कारोबार की शुरुआत में 10 पैसे गिरकर 67.84 रुपए प्रति डालर पर रहा। कल कारोबार की समाप्ति पर रुपया आठ पैसे बढ़कर 67.74 रुपया प्रति डालर पर बंद हुआ था। डालर के जापानी तथा अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में कमजोर पड़ने से रुपया को मजबूती मिली थी। विदेशी मुद्रा डीलरों के अनुसार आयातकों की मासांत डालर मांग निकलने और दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के समक्ष डालर के मजबूत होने से रुपया पर आज दबाव रहा। उधर, शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों ने कल शुद्ध रूप से 1,095 करोड़ रुपया की निकासी कर डाली। इसका भी कारोबारी धारणा पर असर रहा। हालांकि, आज घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख से रुपया को कुछ सहारा मिला जिससे उसकी गिरावट कुछ थमी।

जबकि बैंकों और निर्यातकों की डॉलर बिकवाली से रुपया सोमवार (26 दिसंबर) को कारोबार की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले तीन पैसे मजबूत होकर 67.79 रुपए प्रति डॉलर रहा। मुद्रा डीलरों के अनुसार बैंकों और निर्यातकों की डॉलर बिकवाली के अलावा विदेशी बाजारों में कुछ अन्य मुद्राओं के समक्ष भी रुपया कमजोर रहा। हालांकि, घरेलू बाजार में शुरुआती उतार चढ़ाव से रुपए की मजबूती कुछ सीमित रही। इससे पहले गत शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे की मजबूती के साथ 67.82 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 27, 2016 11:24 am