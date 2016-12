रिलायंस जियो ग्राहकों को मार्च के बाद आएगा भारी-भरकम बिल? जानिए पूरी सच्चाई

रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए 31 दिसंबर 2016 तक के लिए वेलकम ऑफर की शुरुआत की थी। वेलकम ऑफर में ग्राहकों को अनलिमिटेड 4जी इंटरनेट, अनलिमिटेड वॉयस व वीडियो कॉलिंग, एसएमएस, जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन जैसी सुविधाएं मुफ्त दी गई थीं। हालांकि कंपनी ने अब मुफ्त सुविधाओं को 31 मार्च 2017 तक के लिए बढ़ा दिया है। कंपनी के इस ऑफर को देखते हुए बड़ी संख्या में ग्राहक आकर्षित हुए थे और लाइनों में लगकर सिम खरीदे गए। हालांकि इन दिनों यह खबर काफी चर्चा में है कि मार्च में खत्म हो रही मुफ्त सर्विस के बाद रिलायंस जियो ग्राहकों को बिल आएगा। इसके अलावा कई वेंडर्स ग्राहकों को डराकर पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर सिम के लिए 200 रुपए वसूलते देखा गया और जिन ग्राहकों ने सिम फ्री होने की बात कही उन्हें बिल आने की बात कहकर भी डराया जा रहा है।

ऐसे में जनसत्ता.कॉम ने रिलायंस जियो एग्जिक्यूटिव से बात की और सच्चाई जानने की कोशिश की। जियो एग्जिक्यूटिव नफीस ने बताया कि यह बात बिलकुल सच है कि मार्च के बाद सर्विस लेने वाले ग्राहकों को बिल आएगा, लेकिन वो ऐसे ग्राहक होंगे जिनके पास पोस्टपेड कनेक्शन है। नफीस से पूछा गया कि क्या मार्च के बाद बिल भेजने से पहले पोस्टपेड यूजर्स से यह नहीं पूछा जाएगा कि वह कौन से प्लान की सुविधाए लेंगे? उन्होंने कहा, “ग्राहक को पोस्टपेड सिम देते समय प्लान के बारे में पूछा लिया जाता है। सिर्फ उन्हीं ग्राहकों से प्लान के बारे में नहीं पूछा जाता जो प्रीपेड सिम लेते हैं।”

जानिए क्या हैं जियो के पोस्टपेड प्लान:

149 रुपए का जियो प्लान- 300 एमबी 4जी डेटा + 700 एमबी वाईफाई (हॉटस्पॉट) + अनलिमिटेड नाइट डेटा ( 2AM से 5AM)

499 रुपए का जियो प्लान- 4GB 4G डेटा + 8GB वाईफाई (हॉटस्पॉट) + अनलिमिटेड नाइट डेटा ( 2AM से 5AM)

999 रुपए का जियो प्लान- 10 GB 4G डेटा + 20 GB वाईफाई (हॉटस्पॉट) + अनलिमिटेड नाइट डेटा ( 2AM से 5AM)

1,499 रुपए का जियो प्लान- 20 GB 4G डेटा + 40 GB वाईफाई (हॉटस्पॉट) + अनलिमिटेड नाइट डेटा ( 2AM से 5AM)

2,499 रुपए का जियो प्लान- 35 GB 4G डेटा + 70 GB वाईफाई (हॉटस्पॉट) + अनलिमिटेड नाइट डेटा ( 2AM से 5AM)

3,999 रुपए का जियो प्लान- 60 GB 4G डेटा + 120 GB वाईफाई (हॉटस्पॉट) + अनलिमिटेड नाइट डेटा ( 2AM से 5AM)

4,999 रुपए का जियो प्लान- 75 GB 4G डेटा + 150 GB वाईफाई (हॉटस्पॉट) + अनलिमिटेड नाइट डेटा ( 2AM से 5AM)

आपका जियो सिम प्रीपेड है या पोस्टपेड यह जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए।

जियो ग्राहक को आया 27 हजार का बिल:

नवंबर माह में एक जियो ग्राहक पर 27 हजार रुपए का बिल आने की खबर भी काफी सुर्खियो में रही थी। सोशल मीडिया पर एक मैसेज काफी वायरल हुआ था, जिसमें इस बिल की तस्वीर जारी की गई थी। बिल कोलकाता का रहने वाली जियो ग्राहक आयुनुद्दीन मोंडल के नाम पर दिखाया गया था। बिल को अगर असली माना जाए तो इसमें 27718 रुपए का बिल जमा कराने को कहा गया था। इस बिल का भुगतान उसे 20 नवंबर तक करने को कहा गया था। निर्धारित तिथि पर बिल का भुगतान नहीं करने पर 1100 रुपए की पेनेल्टी लगाए जाने की बात लिखी हुई थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बिल फोटोशॉप से बनाया गया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 27, 2016 11:45 am