रिलायंस जियो ने पेश किया नया ऑफर, जानिए क्या वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल से रहेगा बेहतर?

रिलायंस जियो ने सिर्फ 170 दिन में 10 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने मंगलवार को कई नए प्लान की घोषणा की। अंबानी ने कहा कि जियो की मुफ्त वॉयस और डेटा सर्विस खत्म होने पर एक अप्रैल के बाद भी रिलायंस जियो मुफ्त वॉयस कॉल और राष्ट्रीय रोमिंग की पेशकश जारी रखेगी। कंपनी के नए प्लान के मुताबिक, मौजूदा ग्राहकों को वर्तमान में मिल रही सर्विस 303 रुपए मासिक के भुगतान और एक बार 99 रुपए के मेंबरशिप शुल्क देने के बाद एक साल के लिए जारी रहेगी। अंबानी ने कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट पर सीधे प्रसारित संबोधन में कहा कि जियो ने अपनी सेवाएं पिछले साल 5 सितंबर को शुरू की थीं। सिर्फ 170 दिन बाद उसने अपने 4जी एलटीई, सभी आईपी वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर 10 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है।

यहां जानिए क्या है जियो का नया ऑफर और वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल दे रहे क्या पेशकश-

जियो प्राइम मेंबरशिप ऑफर: इस प्लान के तहत ग्राहकों को 99 रुपए का शुल्क देना होगा, जिससे वह मार्च 2018 तक के लिए जियो प्राइम मेंबर बन जाएंगे। जियो के यह मेंबर 303 रुपए का मासिक शुल्क देकर वर्तमान जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर को जारी रख सकेंगे। यानी वर्तमान में मिल रहीं मुफ्त सुविधाएं 1 अप्रैल के बाद प्रतिदिन लगभग 10 रुपए खर्च करके मिलती रहेंगी। इसमें अनलिमिटेड वॉयस और वीडियो कॉलिंग, 1 जीबी 4जी डेटा और जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन शामिल हैं।

एयरटेल का ऑफर: कंपनी 345 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग, 1 जीबी 4जी डेटा की सुविधा देती है। इसकी वैधता 28 दिन की है। इसके अलावा कंपनी 1495 रुपए में 90 दिन यानी लगभग 3 महीनों के लिए 30 जीबी 4जी डेटा देती है।

वोडाफोन: वोडाफोन इंडिया 349 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग, 50 एमबी 3जी या 1 जीबी 4जी डेटा देती है। हालांकि 1 जीबी 4जी केवल 4जी हेंडसेट इस्तेमाल कर रहे ग्राहकों को भी मिलेगा। इसकी वैधता 28 दिन है। कंपनी 1500 रुपए में 30 दिन के लिए 35 जीबी डेटा भी देगी।

आइडिया: आइडिया 28 दिनों के लिए 348 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग और 4जी हेंडसेट उपभोक्ताओं को 1जीबी 4जी/3जी डेटा देती है। इसके अलावा अगर कोई उपभोक्ता नए 4जी हेंडसेट में अपग्रेड करता है तब ग्राहक को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 4 जीबी 4जी डेटा मिलेगा।

First Published on February 22, 2017 9:50 am