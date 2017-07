Reliance AGM Live: ग्राहकों को मुफ्त में मिलेगा जियो 4जी फीचर फोन, पढ़िए मुकेश अंबानी की बड़ी घोषणाएं

रियायंस इंडस्ट्रीज की 40वीं सालाना जनरल मीटिंग (AGM) मुंबई स्थित बिरला मातोश्री सभागार में चल रही है। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शेयर होल्डर्स को संबोधित किया है। अपने ग्राहकों को तोहफा देते हुए अंबानी ने जियो फीचर फोन की लॉन्चिंग करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होने बताया कि यह फीचर फोन मुफ्त होगा। इसके अलावा मात्र 153 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड डेटा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। पिछले साल इसी मीटिंग में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो इंफोकॉम की लॉन्चिंग की थी। पढ़िए सभी बड़ी घोषणाएं:

12.02 PM: 15 अगस्त से इस फोन का ट्रायल होगा।

12.00 PM: फोन की 24 अगस्त से प्री-बुकिंग करनी होगी। प्री-बुक करने वाले ग्राहकों को सितंबर 2017 से यह मिलना शुरू हो जाएगा।

11. 55 AM: इस फोन की प्रभावी कीमत शून्य है। हालांकि इसके लिए 1500 रुपए सिक्योरिटी डिपोजिट करने होंगे। 3 साल बाद 1500 रुपए वापस हो जाएगे।

11. 50 AM: जियो फोन में 153 रुपए प्रतिमाह के शुल्क में फ्री डेटा कॉलिंग और अनलिमिटेड डेटा मिलेगा।

11. 48 AM: जियोफोन में एक जियोफोन टीवी केबल होगा जो फोन को सभी स्मार्ट और गैर स्मार्ट टीवी से जोड़ देगा: मुकेश अंबानी

11. 45 AM: मुकेश अंबानी ने जियो फोन के टैरिफ प्लान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जियो फीचर फोन पर वॉयस कॉल मुफ्त रहेंगी। इस फोन पर 15 अगस्त के बाद से अनलिमिटेड डेटा दिया जाएगा ।

11. 42 AM: फोन में #5 बटन दबाए रखने पर यह इमरजेंसी मैसेज भेज देगा: ईशा अंबानी

11. 40 AM: फोन के फीचर्स की घोषणा आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और किरण थॉमस ने की। आकाश ने बताया कि यह फोन भारत की 22 भाषाओं को सपोर्ट करेगा।

11. 35 AM: एंट्री लेवल स्मार्टफोन 3,000-4,500 रुपये के बीच आते हैं। मैं युवा इंजीनियर्स को चैलेंज करता हूं कि वो इसका हल ढूंढ कर दिखाएं। और अब हम “इंडिया का स्मार्टफोन”, जियो डिवाइस लॉन्च करेंगे

11. 32 AM: मुकेश अंबानी ने की जियो फोन की लॉन्चिंग, नाम दिया “इंडिया का स्मार्टफोन”

11. 30 AM: अगले 12 महीनों में, जियो 99% आबादी को कवर करेगा। इंडिया का 4 जी कवरेज, भारत के 2 जी कवरेज से अधिक होगा। जियो ने सिर्फ तीन सालों में एक बड़ा 4 जी नेटवर्क बनाया है, जबकि 25 साल की तुलना में प्रतिस्पर्धी 2 जी का विकास कर रहे थे: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी

11. 27 AM: रिलायंस जियो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार कर रहा है और सितंबर तक 10,000 जियो ऑफिस होंगे। हम सभी प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ जियो को एकीकृत करेंगे: मुकेश अंबानी

11. 25 AM: भारत में 80 करोड़ मोबाइल हैं। इसमें से 50 करोड़ से ज्यादा मोबाइल सेट स्मार्टफोन नहीं है: मुकेश अंबानी

11. 24 AM: जियो के लॉन्च होने के छह महीने के भीतर ही भारत 20 करोड़ जीबी प्रति माह की डेटा खपत से 120 करोड़ जीबी तक पहुंच गया है: मुकेश अंबानी

11. 22 AM: जियो की लॉन्चिंग से पहले भारत मोबाइल ब्रॉडबैंड के मामले में दुनिया में 155वें स्थान पर था और अब मोबाइल डेटा खपत में भारत पहले नंबर पर है: मुकेश अंबानी

11. 21 AM: रिलायंस जियो की टीम ने दुनिया को चौंकाया। रिलायंस कंपनी 33 करोड़ से बढकर 7 लाख करोड़ रुपये पहुंची- मुकेश अंबानी

First Published on July 21, 2017 11:20 am