हेल्थ बिजनेस में उतरेंगे ऋतिक रोशन, लगाएंगे स्टार्ट अप में पैसा

रतन टाटा और बॉलिवुड स्टार ऋतिक रोशन के बीच एक हेल्थ स्टार्टअप क्योरफिट में निवेश करने पर बातचीत चल रही है। इस स्टार्टअप को फ्लिपकार्ट के पूर्व अधिकारियों ने शुरू किया था। मुकेश बंसल और अंकित नागोरी द्वारा एक साल पहले शुरू किए गए इस वेंचर के लिए अब तक 20 मिलियन डॉलर जुटाए जा चुके हैं और कलारी कैपिटल, एक्सल पार्टनर्स और आईटीडी वेंचर्स इसमें निवेशक हैं। ऋतिक कंपनी में इक्विटी स्टेक लेना चाहते हैं। इससे पहले धूम-2 के अभिनेता बंसल के साथ उनके लाइफस्टाइल ब्रांड एचआरएक्स में काम कर चुके हैं। रोशन कहते हैं कि यह साझेदारी एक कैश प्लस इक्विटी डील होगी और यह कुछ ही महीनों में पूरी हो जाएगी।

नाम न बताने की शर्त पर दो अधिकारियों ने बताया कि टाटा के इस नए वेंचर में निवेश करने को लेकर यूनिवर्सिटी अॉफ कैलिफोर्निया इन्वेस्टमेंट्स से भी बातचीत चल रही है। टाटा पहले से ही क्योरफिट में निवेशक है और यह ताजा निवेश 15-20 मिलियन डॉलर के नए राउंड का हिस्सा हो सकता है, जो स्टार्टअप इस साल जुटाना चाहता है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों ही डील्स अब तक पूरा अंतिम रूप में नहीं पहुंच पाई हैं। इस बारे में सवाल टाटा को ई-मेल पर भेजे गए हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।

रोशन ने अपने फिटनेस इंस्ट्रक्टर के साथ एचआरएक्स के ब्रैंड एक्सफिट के तहत सिग्नेचर वर्कआउट स्टाइल डिजाइन किया है, जो अगले महीने स्टार्टअप जिम सेंटर कल्ट के रूप में लॉन्च हो जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अॉनलाइन फैशन कंपनी मिंत्रा सेलिब्रिटीज से बातचीत कर रही है ताकि ग्राहक उनके स्टाइल पहन सकें। क्योरफिट भी फिटनेस की दुनिया में यही तरीका अपना रही है। कंपनी ने कहा कि कल्ट के 8 सेंटर्स हैं और इसके 8 हजार ग्राहक हैं। साथ ही यह फायदेमंद भी है। क्योरफिट मार्केट के बजाय सुविधाओं को सीधे पहुंचाता है।

इसमें 4 कंपनियां हैं-क्योरफिट लॉजिस्टिक्स, न्यू वर्ल्ड इन्वेंशंस, क्योरफिट हेल्थकेयर और क्योरफूड्स। इसके साथ कंपनी फिटनेट, फूड और बाकी सर्विसेज के अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है। फ्लिपकार्ट छोड़ने के बाद बंसल और नगोरी ने पिछले साल अप्रैल में अपना स्टार्टअप शुरू किया था। सीरीज ए की फंडिग में कंपनी ने कल्लारी, एक्सल और आईडीजी वेंचर्स से जुलाई में 15 मिलियन डॉलर जुटाए थे।

First Published on February 27, 2017 9:11 am