रेलवे ने लॉन्च की नई मोबाइल ऐप, बार-बार यूजरनेम और पासवर्ड डालने से छुटकारा, किए कई बदलाव

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और रेल टिकट पाने में आसानी के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने मंगलवार को नया पैसेंजर मोबाइल ऐप ‘IRCTC Rail Connect’ लांच किया। रेल मंत्री ने इस बारे में कहा, “वर्तमान में ई-टिकटिंग प्रणाली से रोजाना 10 लाख से ज्यादा टिकट बुक हो रहे हैं जोकि कुल बुकिंग का 58 फीसदी है। इसे बढ़ावा देने के लिए और प्रयोक्ताओं को आसानी के लिए एक नया एंड्रायड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन ‘आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट’ विकसित किया गया है।”

उन्होंने कहा, “रेल कनेक्ट को अगली पीढ़ी की टिकटिंग प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है जो उच्च प्रदर्शन क्षमता और उच्च सुरक्षा से लैस है।” नया एप पहले से ज्यादा सुरक्षित है और इसमें पिन आधारित लॉग इन प्रणाली है, जिसमें बार-बार यूजरनेम और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती। मंत्री ने कहा कि नया एप आईआरसीटीसी की ई-वॉलेट के साथ काम करेगा ताकि तेजी से और आसानी से भुगतान हो सके। प्रभु ने बताया, “नए एप में 40 से ज्यादा बैंकों से नेट बैंकिंग, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, पेयू, मोबिक्विक आदि से भुगतान की सुविधा है।”

नई मोबाइल ऐप में 24 घंटे सर्विस, टिकट बुकिंग के लिए NGET (Next Generation e-Ticketing) से मोबाइल ऐप सिंक कराने की सुविधा, इस्तेमाल करने में आसान, और जनरल, लेडीज, ततकाल व प्रीमियम-ततकाल कोटा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप IRCTC एयर, फूड जैसे मोबाइल ऐप से भी इंटरकनेक्ट होगी, जिसके जरिए फ्लाइट टिकट और खाना बुक किया जा सकेगा।

First Published on January 11, 2017 10:12 am