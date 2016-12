नोटबंदी: भविष्य में इस फैसले की वजह से सस्ता घर खरीद पाएंगे! जानिए

देश में रियल एस्टेट सेक्टर के काम में बड़े पैमाने पर काले धन का इस्तेमाल होता है इस बात को कई एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। आर्थिक मामलों के कई एक्सपर्ट्स ने भी नोटबंदी के बाद इससे लोगों को सस्ते घर मिलने की उम्मीद जताई है लेकिन क्या वाकई इस फैसले से लोगों को सस्ते घर मिल सकेंगे। जानते हैं इस विषय के बारे में। अधिल शेट्टी बैंक बाजार के सीईओ है, उनके मुताबिक आने वाले समय में प्रॉपर्टी के दाम कम होने की उम्मीद तो है लेकिन यह कितने कम होंगे इस पर कुछ कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा, “लोग टैक्स बचाने के लिए कैश में पेमेंट करते हैं। ऐसे में इस फैसले ने रियल एस्टेट में लगे काले धन को रोकने का काम बखूबी पूरा हुआ है।”

क्या होता है रियल एस्टेट

रियल एस्टेट में दो तरह की संपत्ति होती है। एक लग्जरी हाउजिंग और दूसरी किफायती हाउजिंग। लग्जरी हाउजिंग पर नोटबंदी का शायद ही कोई असर दिखे क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर अघोषित आय लगी होती है। वहीं दूसरी तरफ किफायती हाउजिंग स्कीम्स का लाभ आम तौर पर वही लोग उठा पाते हैं जो नौकरी पेशा हैं या फिर जिनकी आय के सोर्स अघोषित न हो।

ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी के दाम एक दम नीचे नहीं जाएंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टीयर -1 प्रॉपर्टी के बिल्डर्स हमेशा अपने अकाउंट को साफ रखते हैं जबकि छोटे स्तर पर प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग कैश में पेमेंट स्वीकार करते हैं। ऐसे में नोटबंदी का फायदा रियल एस्टेट के क्षेत्र में शायद ही आम आदमी को पहुंच पाए।

कितना फायदा होगा लोगों को ?

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली और मुंबई में लग्जरी प्रॉपर्टी की कीमतों में 30% तक की कटौती हुई है और इनके अगले 2-3 सालों तक ऐसा ही बने रहने की उम्मीद है। वहीं आने वाले समय में नोटबंदी से काले धन पर सख्ती से शिकंजा कसा जाता है तो घरों के दामों में थोड़ी और कमी आएगी जिससे लोगों को फायदा पहुंचेगा।

घर अभी खरीदें या और थोड़ा इंतजार करें !

शेट्टी की राय के मुताबिक अभी मकान खरीदने में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कई बिल्डर्स अभी भी पुराने दामों पर ही डील कर रहे हैं ऐसे में कुछ महीने और इंतजार किया जा सकता है लेकिन जो लोग इस समय गंभीर है घर खरीदना चाहते हैं वे सभी तरह की जानकारियों से अपडेट रहें ताकी उन्हें अच्छे दाम मिल सकें। वहीं दूसरी तरफ मंहगाई अगर काबू में रही तो आने वाले समय में आरबीआई से रेपो रेट घटाने की उम्मीद की जा सकती है।

वहीं हाल ही में कुछ बैंकों ने होम लोन पर बयाज दर 25 बेसिस पॉइन्ट्स से घटाई है लेकिन आने वाले समय में यह और कितना कम किया जाएगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि लोग घर तभी खरीदे जब प्रॉपर्टी के रेट कम हो बजाए तब खरीदने के जब होम लोन की बयाज दर कम हो।

First Published on December 26, 2016 10:15 am