क्रेडिट कार्ड से 2 फीसदी चार्ज लेने पर पेटीएम का यूटर्न, कहा- यूजर्स की सुविधा के लिए वापस लिया फैसला

ऑनलाइन पेमेंट सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम ने क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसे डालने पर 2 फीसदी चार्ज लेने के फैसले पर यू-टर्न ले लिया है। कंपनी ने 24 घंटे के भीतर ही इस चार्ज को हटाने का फैसला कर लिया। कंपनी ने कहा है कि वह ग्राहकों को सुविधा के लिए 2 फीसदी चार्ज को हटा रही है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, “यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसे डालने पर लगाए जाने वाला 2 फीसदी चार्ज खत्म कर रहे हैं। हम मानते हैं कि चार्ज लगाने के फैसले से बड़ी संख्या में यूजर्स को दिक्कत हुई थी, उन्हें भी जिन्होंने क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग नहीं किया था।”

गौरतलब है कि अलीबाबा के समर्थन वाली पेटीएम ने 8 मार्च को क्रेडिट कार्ड के जरिये वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करने पर दो प्रतिशत का शुल्क लेने का फैसला किया था। कंपनी के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उसके प्लेटफार्म का इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड के जरिये अपने मोबाइल वॉलेट में पैसा डालकर मुफ्त में ऋण की सुविधा लेते हैं। इस पैसे को वे बाद में अपने बैंक खाते में डाल लेते हैं। इस पर उन्हें कोई शुल्क नहीं देना पड़ता।

बता दें कि नोटबंदी की घोषणा के बाद पेटीएम ने दुकानदारों के लिए जीरो फीसदी की दर से ट्रांजैक्शन करने का प्लेटफॉर्म शुरू किया था, ताकि वे अधिक से अधिक पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल कर सकें। कुछ यूजर्स अपने पेटीएम वॉलेट में क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे डालते थे और फिर उसे जीरो ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर देते थे। इस तरह से पेटीएम के पैसे बिना किसी तरह का चार्ज दिए ही पेटीएम वॉलेट से बैंक खाते में चले जाते थे और किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था।

First Published on March 10, 2017 10:36 am