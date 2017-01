Ola के चीफ अॉपरेटिंग ऑफिसर बने विशाल कौल

परिवहन के लिए मोबाइल ऐप ओला ने आज विशाल कौल को अपना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त करने का ऐलान किया है। विशाल पेप्सिको से जुड़े दिग्गज हैं, जिन्होंने 1999 में कम्पनी के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी। ओला ने एक बयान में कहा कि सीओओ के रूप में विशाल ओला में ऑपरेशन्स का नेतृत्व करेंगे और ओला की मार्केट लीडरशिप को सशक्त बनाते हुए देश के हर कोने में इसका विस्तार करेंगे। वे लाखों भारतीयों को परिवहन के सुविधाजनक साधन मुहैया कराने के ओला के मिशन के मद्देनजर उपभोक्ता एवं ड्राइवर समुदाय के विस्तार में योगदान देंगे।

ओला के सीईओ और सह-संस्थापक भाविश अग्रवाल ने कहा, “खुशी है कि विशाल हमारी ऑपरेशन्स टीम का नेतृत्व करने जा रहे हैं। वे बेहद उत्साही और अनुभवी बिजनेस लीडर हैं, उनमें कारोबार को विकास एवं मुनाफे की ओर ले जाने की क्षमता है। मुझे विश्वास है कि उनके साथ साझेदारी में हम ओला को कामयाबी की नई उंचाईयों तक पहुंचा सकेंगे और हर एक भारतीय को सुविधाजनक परिवहन सुविधाएं मुहैया करा सकेंगे।”

विशाल पिछले 18 सालों के दौरान पेप्सिको में कई भूमिकाएं निभा चुके हैं। ग्लोबल सीनियर बिजनेस लीडर के रूप में उनके पास मल्टी कन्ट्री पी एण्ड एल विकास तथा बड़ी मल्टी-कल्चरल क्रॉस-फंक्शनल टीमों के नेतृत्व का अनुभव है। विशाल के पास जटिल बाजारों से मुनाफा लाने का ट्रैक रिकॉर्ड हैं। विशाल ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री ली है और सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेन्ट एंड एचआरडी से एमबीए हैं।

First Published on January 24, 2017 3:30 am