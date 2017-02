अब बैंक तय करेंगे सेवा कर और क्रेडिट कार्ड का ब्याज

बैंकों में नकदी लेन-देन पर सेवा कर देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही बैंकों को नकदी पर सेवा शुल्क वसूलने की छूट देगा। सेवा शुल्क तय करने का अधिकारी बैंकों को होगा। क्रेडिट कार्ड पर ब्याज तय करने का अधिकार भी बैंकों को होगा। अब तक रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया अपने निदेशक मंडल की मंजूरी से अपनी मौद्रिक नीति में इस बाबत दिशा निर्देश जारी करता रहा है। वित्त मंत्रालय के सुझाव पर रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया ने ये दो महत्त्वपूर्ण फैसले करने के संकेत दिए हैं। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने इस बारे में वित्त मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक की है।

वित्त मंत्रालय के निर्देश पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) ने कारोबारियों को आधार कार्ड आधारित प्रणाली (पीओएस मशीनों) के जरिए भुगतान पर 0.5 फीसद लाभ की छूट को मंजूरी दी है। एक जनवरी से 31 मार्च, 2017 तक पीओएस मशीनों पर एक हजार रुपए तक के डेबिट कार्ड लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) 0.25 फीसद रहेगा। इससे पहले यह दर 0.5 फीसद था। एक हजार से दो हजार रुपए तक के लेन-देन पर एमडीआर फीस 0.5 फीसद रखने का फैसला लिया गया है। तीन मार्च, 2017 तक बाकी पेज 8 पर

एक हजार रुपए के आइएमपीएस, यूएसएसडी और यूपीआई लेन-देन पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों से एक हजार रुपए से अधिक के आइएमपीएस और यूपीआइ भुगतान को भी एनईएफटी के बराबर करने का आदेश दिया है। नेशनल पेमेंट कमीशन आॅफ इंडिया ने रूपे कार्ड, आइएमपीएस, यूपीआई और यूएसएसडी प्लेटफॉर्म पर स्विचिंग फीस को एक जनवरी से 31 मार्च तक के लिए खत्म कर दिया है।

ब्याज दरों पर निगाह

कम मानी जा रही है। हालांकि, तमाम वित्तीय संस्थान ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जता रहे हैं। आठ फरवरी को रिजर्व बैंक की यह बैठक होनी है। लगातार तीसरे महीने सेवा क्षेत्र में आई गिरावट के बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है। नोटबंदी के बाद बैंकों में जम कर नकदी जमा हुई है। तरलता के आंकड़े संभालने की कोशिश में रिजर्व बैंक ने पिछले महीने ब्याज दरों में कटौती की थी। बैंकों ने अपनी दरें एक फीसद तक कम कर दीं। बैंक, वित्तीय और औद्योगिक संगठन लगातार रेपो रेट में और कटौती की मांग कर रहे हैं। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद घोषित संरक्षणवादी नीतियों के वैश्विक प्रभाव के चलते माना जा रहा है कि ब्याज दरों को पहले के स्तर पर बनाए रख सकता है। कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल 56.8 डॉलर हो चुकी हैं और इससे भारत समेत अन्य देशों के आयात बिल पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में पर्याप्त फंड की उपलब्धता की वजह से बैंकों की तरफ से ब्याज दरों में कटौती किए जाने की उम्मीद कम ही है।

गवर्नर बनने के बाद उर्जित पटेल ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे घटा कर 6.25 फीसद कर दिया था। दिसंबर में दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। जनवरी 2015 के बाद से आरबीआई ब्याज दरों में 1.75 फीसद की कटौती कर चुका है। बैंक, वित्तीय संस्थान और औद्योगिक संगठन और कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। भारतीय बैंक संघ ब्याज दलों में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद कर रहा है। बैंक आॅफ महाराष्ट्र के कायर्कारी निदेशक आरके गुप्ता ने कहा- हम आरबीआई से ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद करते हैं। दूसरी ओर, एसोचैम ने कहा कि उद्योग जगत ब्याज दरों में 0.50 से 0.75 फीसद कटौती की उम्मीद कर रहा है। नोटबंदी की वजह से बैंकों को चालू खाते-बचत खाते (कासा) में सस्ते कोष के रूप में अप्रत्याशित लाभ हुआ है और बैंकों को इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं को स्थानांतरित करना चाहिए। जापान की वित्तीय सेवा कंपनी नोमुरा ने उम्मीद जताई है कि रिजर्व बैंक आठ फरवरी को नीतिगत दर में कटौती कर सकता है, लेकिन तेल की ऊंची कीमत और विदेशों में ब्याज दरों को ऊंचा बनाए रखने के रुझान के वैश्विक कारकों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला आसान नहीं होगा।

First Published on February 6, 2017 3:37 am