राज्‍य सभा सांसद और केरल में एनडीए के उप-चेयरमैन राजीव चंद्रशेखर टीवी पत्रकार अरनब गोस्‍वामी ने नए मीडिया वेंचर, रिपब्लिक में डायरेक्‍टर हैं। वह फर्म के सबसे बड़े इनवेस्‍टर्स में से एक हैं। रिपब्लिक की तरफ से पिछले साल नवंबर में एक समाचार चैनल की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए अप्‍लाई किया गया था। रिपब्लिक, एआरजी आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का हिस्‍सा होगी। गोस्‍वामी को 19 नवंबर को इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्‍टर बनाया गया था। इसके एक दिन पहले ही उन्‍होंने बतौर एडिटर-इन-चीफ टाइम्‍स नाऊ को अलविदा कहा था। चंद्रशेखर ने अपने मालिकाना हक वाली कंपनियों के जरिए एआरजी आउटलियर में 30 करोड़ रुपए से ज्‍यादा का निवेश कर रखा है। एआरजी आउटलियर में चंद्रशेखर की एशियानेट न्‍यूज ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड के अलावा एसएआरजी मीडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (जिसमें गोस्‍वामी सह-मालिक हैं) प्रमुख निवेशकर्ता है। रजिस्‍ट्रार ऑफ कंपनीज से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक, नवंबर 2016 अंत तक SARG (जिसमें गोस्‍वामी और उनकी पत्‍नी सम्‍यब्रता रे डायरेक्‍टर हैं) में कुल 16 व्‍यक्तियों तथा कंपनियों ने निवेश कर रखा है। SARG ने 24 नवंबर, 2016 तक एआरजी आउटलियर में विभिन्‍न निवेशों के जरिए 26 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा था।

SARG में सबसे ज्‍यादा निवेश एरिन कैपिटल पार्टनर्स के रंजन रामदास पाई है, जिन्‍होंने 57 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। मुंबई में एशियन हर्ट इंस्‍टीट्यूट के मालिक रमाकांत पांडा ने 5 करोड़ रुपए जबकि भारत के सबसे सफल निवेशकर्ताओं में से एक, हेमेंद्र कोठारी ने ढाई करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा टीवीएस टायर्स के आर नरेश और शोभना रामचंद्रन, रेनासांस ज्‍वेलरी और एसआरएफ ट्रांजेक्‍शन होल्डिंग्‍स के मालिक निरंजन ने भी SARG में निवेश किया है।

अरनब ने दिसंबर में अपने नए वेंचर के नाम की घोषणा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, अरनब का नया चैनल 2017 की पहली तिमाही में होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव से पहले शुरू हो जाएगा। गोस्वामी प्राइम टाइम डिबेट शो ‘The News Hour’ के कारण उस समय चर्चाओं में आए जब चैनल की 60 फीसदी कमाई सिर्फ इस शो से होने लगी। अरनब का शो चैनल के लिए इतना जरूरी था कि एक वरिष्ठ प्रबंधक के मुताबिक, ‘चैनल के संपादकीय संसाधनों का 60 फीसदी द न्‍यूजऑवर के लिए इस्‍तेमाल किया जाता था।’

अरनब गोस्वामी ने अपना करियर 1995 में कोलकाता स्थित दैनिक द टेलीग्राफ से शुरू किया था। लेकिन वे टेलीग्राफ में ज्यादा दिन नहीं रहे और उसी साल दिल्ली स्थित एनडीटीवी से जुड़ गए। उस समय वो डीडी मेट्रो पर आने वाले एनडीटीवी के कार्यक्रम न्यूज टुनाइट के लिए रिपोर्टिंग किया करते थे। जब 1998 में एनडीटीवी स्वतंत्र टीवी चैनल के तौर पर लॉन्च हुआ तो वो चैनल में प्रोग्राम प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े। एनडीटीवी पर वो न्यूज आवर कार्यक्रम लेकर आते थे। गोस्वामी ने 2006 में टाइम्स नाऊ के एडिटर इन चीफ बनकर चले गए। तभी से वो चैनल की प्राइम टाइम डिबेट द न्यूजआवर को होस्ट कर रहे थे।

अरनब गोस्‍वामी: द न्‍यूजऑवर पर इन 5 बहसों ने खूब बटोरीं सुर्खियां

First Published on January 13, 2017 10:07 am