रिलायंस जियो: मुकेश अंबानी आज कर सकते हैं मार्च के बाद का ऑफर और सस्ते फीचर फोन से जुड़ी घोषणाएं

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी मंगलवार को अपने टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो से जुड़ी कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। माना जा रहा है कि वह 170 दिनों में जियो के ग्राहकों की संख्या 10 करोड़ पार हो जाने से तथा भविष्य में जियो की योजनाओं से जुड़े एलान करेंगे। रिलायंस जियो ने अपनी कमर्शियल लॉन्चिंग 5 सितंबर 2016 को की थी। उस समय कंपनी ने वेलकम ऑफर से शुरुआत की थी और फिलहाल कंपनी ग्राहकों को जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर दे रही है। इस ऑफर के तहत वॉयस और वीडियो कॉलिंग, 4जी इंटरनेट समेत जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन जैसी सभी सेवाएं 31 मार्च 2017 तक मुफ्त हैं।

अंग्रेजी अखबार इकॉनमिक टाइम्स के मुताबिक, मुफ्त सेवाएं 31 मार्च को खत्म हो रही हैं ऐसे में मार्च के बाद कंपनी की योजनाओं को लेकर मंगलवार को एलान किया जा सकता है। यह भी खबरें हैं कि अंबानी VoLTE से लैस फीचर फोन को पेश कर सकते हैं, जो फ्री वॉयस और डेटा सर्विस के साथ मिलेगा। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो VoLTE फीचर फोन बनाने के लिए लावा इंटरनेशनल और चीन की कंपनियों के साथ संपर्क में है। ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी 1000 रुपए कीमत में इस VoLTE फीचर फोन को पेश कर सकती है।

जियो और उबर कैब की बीच करार

बता दें कि रिलायंस जियो ने सोमवार को कैब सेवा देने वाली कंपनी उबर के साथ रणनीतिक भागीदारी की घोषणा की। इसके जरिये उबर से यात्रा करने वाले जियो के प्रीपेड वॉलेट के जरिये इसका पेमेंट कर सकेंगे। कंपनी ने कहा कि जियो मनी वॉलेट का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक अब जल्द जियो मनी एप के जरिये उबर कैब बुक कर सकेंगे और पेमेंट कर सकेंगे। उबर के नए मुख्य कारोबार अधिकारी (भारत) मधु कन्नन ने कहा कि इस रणनीतिक भागीदारी के जरिये हम डिजिटल साल्यूशंस को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। बयान में कहा गया है कि उबर से यात्रा के लिए जियो मनी के जरिये भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को जियो मनी और उबर दोनों कुछ प्रोत्साहन देंगी।

वोडाफोन की सर्विस से परेशान अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट; रिलायंस जियो ने दिया फ्री सिम का ऑफर

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 21, 2017 11:55 am