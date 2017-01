अब मैकडॉनल्ड्स में खा सकेंगे सुबह का नाश्ता, मेन्यू में होगा डोसा बर्गर, अंडा भुर्जी और बहुत कुछ

भारतीय बाजार में अपनी पकड़ तेज करने के लिए मैकडॉनल्ड्स अब सुबह का नाश्ता भी परोसने जा रहा है। कंपनी अब ब्रैंडेड मेन्यू के साथ ब्रेकफस्ट रेवलूशन का प्लान तैयार कर रही है। खबरों के मुताबिक कंपनी की ब्रेकफस्ट मेन्यू में मसाला डोसा बर्गर और अंडा भुर्जी भी परोस सकती है। ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश में नए मैकब्रेकफस्ट पेश किया जा रहा है। कंपनी इस मेन्यू को सुबह के वक्त ही परोसेगी। कंपनी की यह कोशिश अपने कारोबार में नई जान डालने के लिए की जा रही है। नए मेन्यू में कॉन्टिनेंटल और इंडियन डिशेज को जगह दी जाएगी। वहीं खबरों के मुताबिक इसे सबसे पहले ट्राइल के तौर मुंबई में लॉन्च किया जाएगा और बाद में देशभर में।

कंपनी के वेस्टलाइफ डिवेलपमेंट के वाइस चेयरमैन अमित जटिया ने कहा, ‘हम भारतीय व्यंजनों से प्रेरणा लेते रहते हैं और उन्हें मैकडॉनल्ड्स के फॉर्मेट में पेश करते हैं जिससे पश्चिमी जगत के फ्लेवर्स भी मिलते हैं, लेकिन इनमें इंडियन टेस्ट की पहचान बनी रहती है।’ अमित जटिया वेस्ट और साउथ इंडिया में मैकडॉनल्ड्स रेस्ट्रॉन्ट चलाने वाली फ्रेंचाइजी के वाइस चेयरमैन हैं।

गौरतलब है मैकडॉनल्ड्स ने पहले भी भारतीय डिशेज को जगह देने के हिसाब से काम किया है लेकिन कंपनी के मुताबिक इस बार एक अलग मेन्यू की पूरी रेंज पेश की जाएगी। कंपनी इससे पहले भी कॉफी और हॉट बेवरेजेज के लिए ऐसी ही रणनीति बनाई थी, जब मैककैफे को तीन साल पहले एक अलग फॉर्मेट में लॉन्च किया गया था। वहीं स्ट्रीट फूड से सबक लेकर आलू टिक्की बर्गर भी पहले पेश किया जा चुका है।

First Published on January 11, 2017 11:17 am