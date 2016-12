Paytm से मोबाइल मंगाना पड़ा भारी, डिब्बा खोलकर देखा तो निकला गोबर का ढेर

यूपी के आगरा में रहने वाले एक शख्स को ऑनलाइन पेटीएम के जरिए मोबाइल फोन मंगवाना मंहगा पड़ गया। डिलीवरी होने के बाद जब उस शख्स ने फोन का डिब्बा खोलकर देखा तो हैरान रह गया। डिब्बे में फोन की जगह गोबर रखा हुआ था। आगरा के कृष्ण बाग के रहने वाले दानिश एक दवा कंपनी में काम करते हैं। दानिश के मुताबिक उन्होंने पेटीएम के जरिए एक स्मार्टफोन ऑर्डर किया था। इसके लिए उन्होंने पेटीएम से चार हजार रुपए भी अदा किए। शुक्रवार शाम को उनके घर पर डिलीवरी बॉय मोबइल फोन लेकर आया है। फोन देकर डिलीवरी बॉय जाने लगा तो दानिश ने उसे रोका और डिब्बा खोलकर देखा। डिब्बे के अंदर फोन की जगह निकले गोबर को देखकर वह हैरान रह गए।

अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक दानिश ने बताया कि मोबाइल फोन की जगह गोबर निकलने पर उन्होंने पेटीएम से इस संबंध में शिकायत की थी। पेटीएम की ओर से उन्हें पैसे लौटाने का आश्वासन दिया गया है। हाल ही में पेटीएम को उसके ग्राहकों ने ही 6.15 लाख रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया था। कंपनी की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामला दर्ज किया है। यह अनूठी बात है कि किसी कंपनी की शिकायत पर ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आमतौर पर वह केंद्र सरकार, उच्च्तम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के निर्देश पर ही मामला दर्ज करती है। सीबीआई ने दिल्ली के कालकाजी, गोविंदपुरी व साकेत में रहने वाले 15 ग्राहकों तथा पेटीएम की पैतृक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

गौरतलब है कि इससे पहले भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के खिलाफ ग्राहक इस तरह की शिकायतें कर चुके हैं। कुछ महीने पहले राजस्थान के पाली के रहने वाले एक शख्स ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट के जरिए आईफोन ऑर्डर किया था। शख्स के मुताबिक इसके लिए उन्होंने कंपनी को डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट भी कर दिया था। लेकिन जब फोन की डिलीवरी आई तो उसमें फोन की जगह पत्थर निकला था।

First Published on December 24, 2016 11:58 am