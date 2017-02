बड़े भाई मुकेश ने छोटे भाई अनिल अंबानी को तीन महीने में कराया 531 करोड़ का घाटा

बिजनेसमैन अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस के शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कंपनी को अक्टूबर-दिसंबर 2016 के बीच 531 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वजह है बड़े भाई मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, जिसके तहत ग्राहकों को मुफ्त 4जी सर्विसेज दी जा रही हैं। इससे पहले इसी तिमाही में 2015 में कंपनी ने 303 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अपने एक बयान में बताया कि कंपनी को कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच इस तिमाही में 531 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। मुनाफे में चल रहे सीडीएमए ऑपरेशंस को पूरी तरह से बंद करने के बाद यह पहली पूरी तिमाही थी। 5 सितंबर को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जिओ 4 जी सर्विसेज की शुरुआत की थी।

रिलायंस कम्युनिकेशनंस ने बताया कि कंपनी 850MHz के स्पेक्ट्रम की फीस के लिए 278 करोड़ रुपए जुटा रही थी इस घाटे से इसपर भी असर पड़ा है। रिलायंस कम्यूनिकेशनंस का रिवेन्यू 2015 की तीसरी तिमाही में 5420 रुपए था। जिसमें इस साल 11 फीसदी की गिरावट आई है और अब यह 4822 करोड़ रुपए रह गई है। कंपनी के मुताबिक वॉइस कॉल में 10.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल इसी तिमाही में 4.3 फीसदी की बढोतरी की गई है। इसमें वॉइस कॉल की संख्या बढ़कर 102.1 बिलियन हो गई थी। रिलायंस कम्यूनिकेशन्स के मुताबिक कंपनी को हर ग्राहक के सामान्य इस्तेमाल में 0.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी को पिछली तिमाही की तुलना में एक यूजर से 154 रुपए का कम रिवेन्यू मिल रहा है। शुक्रवार को बंद हुए शेयर बाजार में रिलायंस के एक शेयर की कीमत 34.6 रुपए थी। यह 2.26 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ।

रिलायंस जियो इंफोकॉम के ग्रहकों की संख्या 7.24 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। पिछले महीने एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मार्च के आखिर तक रिलायंस जियो के पास 10 करोड़ ग्राहक होंगे। मुकेश अंबानी ने सितंबर 2016 में अपनी 4जी सर्विस शुरू की थी। सितंबर में रिलायंस ने जियो नामक मुफ्त 4जीबी डाटा के साथ सिम पेश किया था। पहले फ्री कॉलिंग और फ्री अनलिमिटेड मोबाइल डाटा का जियो का ऑफर दिसंबर के अाखिर तक था लेकिन बाद में यह बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया। 31 दिसंबर को वेलकम ऑफर खत्म हो जाने के बाद रिलायंस जियो के ग्राहक हैपी न्यू ईयर ऑफर का फायदा उठा रहे हैं। इस ऑफर के तहत यूजर हर दिन 4G स्पीड में 1जीबी डेटा इस्तेमाल मुफ्त में कर रहे है।

रिलायंस जियो: मुकेश अंबानी का ऐलान- 31 मार्च तक मिलेगा फ्री डाटा, कॉलिंग और सर्विसेज देखें वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 12, 2017 10:22 am