‘नोटबंदी का असर अनुमान से कहीं अधिक समय तक रहेगा’

प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री ज्यां ड्रेज ने कहा है कि नोटबंदी का वंचित तबके विशेष रूप से दिहाड़ी मजदूरों पर काफी ‘गंभीर असर’ होगा। यह प्रभाव कहीं अधिक बुरा तथा अनुमान से अधिक समय तक बना रहेगा। उन्होंने नोटबंदी को कालेधन के खिलाफ ‘लक्षित हमले’ बताने के दावे को खारिज करते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में बेहिसाबी धन के खिलाफ कदम उठाना चाहती है तो अच्छा होता कि वह इसकी शुरुआत राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाकर करती। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य व वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विजिटिंग प्रोफेसर ड्रेज ने साक्षात्कार में कहा कि भाजपा सत्ता में है और वह भ्रष्टाचार की दुश्मन है। ऐसे में उसे अपने खातों का खुलासा कर उदाहरण पेश करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जहां तक नोटबंदी का सवाल है तो इस संकट से वंचित तबके विशेष रूप से दिहाड़ी मजदूरों पर काफी बुरा असर पड़ेगा। ड्रेज ने कहा, ‘नोटबंदी का प्रभाव कहीं अधिक बुरा तथा सरकार के अनुमान से ज्यादा समय तक रहेगा। अनौपचारिक क्षेत्र में लघु अवधि के बदलाव आधिकारिक आंकड़ों के रडार के बाहर रहते हैं।’ बेल्जियम में जन्मे ड्रेज ने कहा कि निजी क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि काफी हद तक ठहर जाएगी। इस व्यापक गिरावट से बाहर निकलने में समय लगेगा। उन्होंंने कहा कि नकदीरहित भुगतान के कुछ लाभ हैं लेकिन अर्थव्यवस्था को ढहाने के जोखिम की शर्त पर लोगों पर इसके लिए दबाव डालना इसे प्रोत्साहित करने का अच्छा तरीका नहीं है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 9, 2017 2:05 am