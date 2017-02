क्या मिलेगा बैंकों के विलय से

दीपक रस्तोगी

बजट के पहले नोटबंदी और बजट के बाद बैंकों के विलय का फैसला। दोनों फैसलों के जरिए अर्थव्यवस्था की खामियां दुरुस्त करने का तर्क दिया जा रहा है। नोटबंदी का असर अर्थव्यवस्था पर तारी है। इससे सेवा क्षेत्र और खुदरा बाजार क्षेत्र व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं। नोटबंदी के पहले जिस तरह से रिजर्व बैंक और बैंक समुदाय की संस्थाओं ने सरकार को चेताया था, उसी तरह के सुर बैंकों के विलय को लेकर सुनाई दे रहे हैं। रिजर्व बैंक तो कुछ साल पहले अपनी एक रिपोर्ट में भारत सरकार को इस बारे में चेता भी चुका है। आरबीआइ की तरह ही तमाम वित्तीय और वाणिज्यिक संस्थान कह कहते रहे हैं कि बैंकों के विलय की प्रक्रिया शुरू करने के पहले अस्त-व्यस्त बैलेंस शीट को दुरुस्त करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बैंकों के फंसे कर्ज (एनपीए) पहाड़ की तरह हो गए हैं। इनकी वसूली के रास्ते अवरुद्ध हैं। इन हालात में सरकार को ऐसे रणनीतिक कदम उठाने होंगे, जिनसे एनपीए का दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था पर न पड़े। क्या बैंकों का विलय ही वह रणनीतिक उपाय है? या निशाना कुछ और है। वित्तमंत्री अरुण जेटली और वित्त मंत्रालय के अधिकारी कई दफा संकेत दे चुके हैं कि बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी पचास फीसद से भी कम करने में कोई हिचक नहीं। एनपीए के निपटारे के लिए गारंटीस्वरूप रखी गई संपत्ति और प्रतिभूति को जब्त करने का प्रावधान कर सरकार ने परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण की बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एआरसी) के लिए लाल गलीचे बिछा दिए हैं। विलय को बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी और परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के संदर्भ में समझने की जरूरत है।

विलय के लिए ‘बैंक बोर्ड ब्यूरो’ के द्वारा तैयार किया गया रोडमैप आरएस गुजराल की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। कमेटी ने जनवरी, 2012 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आपस में मिलाकर सात बड़े बैंक बनाने का सुझाव दिया गया था। बैंकों के समूहों का निर्णय मानव संसाधन, ई-गवर्नेंस, आंतरिक लेखा-परीक्षा, धोखाधड़ी, सीबीएस (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) तथा वसूली को आधार बना कर लेने की बात कही गई। भारतीय स्टेट बैंक के अलावा भारत में बड़े आकार एवं बड़ी पूंजी वाले अन्य बैंक हैं- पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक आॅफ इंडिया, बैंक आॅफ इंडिया, सेंट्रल बैंक आॅफ इंडिया, केनरा बैंक और बैंक आॅफ बड़ौदा। इन बैंकों में 38 छोटे-बड़े बैंकों के विलय का प्रस्ताव है, जिस पर कवायद एसबीआइ की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुरू की जाएगी। गुजराल समिति ने सुझाव दिया था कि विलय से पहले इन बैंकों के बीच समन्वय की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, ताकि विलय के बाद इन बैंकों को पूंजी उगाहने में आसानी हो। विलय के बाद मानव संसाधन स्तर पर भारी असंतोष पनपने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ समय पूर्व के अनुभव अच्छे नहीं रहे। छोटे स्तर के बैंकों- स्टेट बैंक आॅफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक आॅफ इंदौर- का एसबीआइ में विलय किया गया था। तब इन बैंकों के अधिकारियों की वरिष्ठता में एक साल से तीन साल तक की कमी की गई और मानव संसाधन प्रबंधन के स्तर पर बड़ी दिक्कत हुई थी।

विलय के फैसले की खामियों का यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष वित्तीय ढांचे का है। विलय की प्रक्रिया अगले वित्तवर्ष की शुरुआत तक पूरी होने की संभावना है। संभव है कि समय और लगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आपस में मिला कर बड़े बैंक में तब्दील करने की एक लंबी प्रक्रिया है, जिसके लंबे समय तक चलने की संभावना है। बैंक बोर्ड ब्यूरो और वित्त मंत्रालय के अधिकारी इसके फायदे गिनाने में जुटे हैं कि बड़े बैंक में सहायक बैंकों के विलय से जहां उद्योग, कारोबार व विभिन्न वर्गों की कर्ज की जरूरत पूरी होगी, वहीं सरकार के वित्तीय समायोजन के लक्ष्य को साधने में भी मदद मिलेगी।अमेरिका और चीन का उदाहरण देकर बैंकों के विलय के फैसले का औचित्य बताया जा रहा है। देश में पहले वैश्विक बैंक के गठन का रास्ता बना है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) में पांच सहायक बैंकों (स्टेट बैंक आॅफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक आॅफ मैसूर, स्टेट बैंक आॅफ त्रावनकोर, स्टेट बैंक आॅफ पटियाला और स्टेट बैंक आॅफ हैदराबाद) के विलय-प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है। अब एसबीआइ 37 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति के साथ दुनिया का 44वें क्रम का बड़ा वैश्विक बैंक बन जाएगा। दावों की हकीकत तो कुछ और है। तुलनात्मक रूप से दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की सूची में पहले पायदान पर चाइनीज बैंक आइसीबीसी है। इसकी कुल परिसंपत्तियां एसबीआइ की नई परिसंपत्ति की तुलना में करीब सात गुना हैं।

अमेरिका के आठ बैंकों की समग्र पूंजी वहां के सकल घरेलू उत्पाद का साठ फीसद है। फिर भी, वहां की बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था को संजीवनी नहीं दे पाती। अमेरिकी कंपनियों को बाजार के रुख पर और तीसरी दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा अमेरिका में निवेश पर निर्भर करना पड़ रहा है। इसके अलावा यह भी एक सच्चाई है कि भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वरूप का ताना-बाना तो चीन, अमेरिका या यूरोपीय देशों से मेल ही नहीं खाता। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजंसी ‘फिच लारा’ ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का इशारा करते हुए कहा है, ‘भारत में जहां एक ओर मौजूदा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सरकारी बैंकों को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाए जाने की मुहिम आगे बढ़ी है, वहीं फंसे बैंक-कर्ज (एनपीए) से अर्थव्यवस्था को बचाया जाना जरूरी है।’ चूंकि अब देश में सबसे बड़े बैंकिंग एकीकरण पर सरकार ने मुहर लगा दी है, बढ़ते एनपीए से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए रणनीतिक कदम उठाने होंगे। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, सरकारी बैंकों के एक सौ बड़े कर्जदारों पर कुल 1.73 लाख करोड़ रुपए (एनपीए) की देनदारी है। देश में 7,686 इरादतन डिफॉल्टर हैं, जिन पर सरकारी बैंकों के 66,190 करोड़ रुपए बकाया हैं। ‘मूडीज इन्वेस्टर सर्विस’ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, ‘भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लंबे समय से बढ़ता एनपीए और बढ़ते बड़े बैंक-बकायादार भारत की वित्तीय साख के लिए खतरा हैं। भारत में एनपीए सीमा से बहुत अधिक बढ़ कर राजकोषीय स्थिति पर असर डाल रहा है।’ फंसे हुए कर्जों (एनपीए) ने बैंकों के मुनाफे को बुरी तरह प्रभावित किया है।

यह स्पष्ट है कि बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी रोकने व कर्जों की वसूली के लिए बनाए गए कानूनों के कारगर परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। कारण कि उनका प्रवर्तन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। मसलन, बैंक ऋण वसूली पंचाट (डीआरटी) पर भरोसा करते हैं, जिसका गठन 1993 के कानून के तहत किया गया था। नियम के मुताबिक ऋण संबंधी मामलों का छह माह के भीतर निपटारा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। देश भर में सारे पंचाट मिल कर भी साल भर में बारह हजार से ज्यादा मामले नहीं निपटा पा रहे हैं। इस समय देश भर में कार्यरत तैंतीस पंचाटों में साठ हजार से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें बैंकों की 38 खरब रुपए से भी अधिक की धनराशि फंसी हुई है।

एनपीए से बैंकों का मूल्यांकन कम हो रहा है। यह उलझन इक्विटी पूंजी निवेश जैसे कदमों से नहीं सुलझने वाली। मौजूदा वित्तवर्ष में सरकार ने बैंकों में 10 हजार करोड़ रुपए के इक्विटी पूंजी निवेश का एलान किया है। जरूरत पड़ने पर और निवेश का आश्वासन है। सरकार कितनी बार बैंकों में पूंजी डालेगी? जो हाल सरकारी बैंकों का हो गया है, उस हिसाब से तो 2.5 लाख करोड़ रुपए के पुनर्पूंजीकरण की जरूरत है। जाहिर है, जरूरत बड़े बैंक की नहीं, मजबूत बैंक की है। इसके लिए बैंकिंग से संबंधित देश के कानूनी ढांचे में भी त्वरित सुधार की जरूरत है। अब सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एक ऐसी संस्थागत प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे उपयुक्तबैंकिंग परिचालन माहौल तैयार किया जा सके, जो बैंकों के कर्ज को राजनीतिक व अन्य दबावों से सुरक्षित कर सके।

रिलायंस जियो प्राइम ऑफर: 99 रुपए में मिलेगी मेंबरशिप, जानिए ऑफर के बारे में

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 22, 2017 4:17 am