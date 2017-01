नए साल में इन स्कीमों में जमा करें अपना पैसा, मिलेगा मोटा रिटर्न

निवेश के लिए सैलरी बढ़ने का इंतजार न करें बल्कि समय बदलें। नए साल की शुरुआत के साथ ही आप को निवेश की भी शुरुआत करनी चाहिए। छोटी-छोटी बचत ही भविष्य की पूंजी बनाती है। निवेश के लिए बड़ी रकम की जरुरत नहीं है आप बहुत ही छोटी रकम से निवेश की शुरआत कर सकते हैं। अगर आप युवा है तो छोटे निवेश आपके लिए दो तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है। पहला तो पूंजी निर्माण में और दूसरा बचत की आदत डालने में। नए साल पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन योजनाओं में पैसों का निवेश आपके लिए बेहतर होगा।

आरडी (RD)

अगर आपकी इनकम कम है तो आरडी (सवाधि जमा) के जरिए निवेश करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। पोस्ट ऑफिस पांच साल की आरडी पर 7.3 पर्सेंट का ब्याज देते हैं। हालांकि आप बैंक में भी एफडी खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन वहां आपको ब्याज थोड़ा कम मिलता है। डाकघर में आप 10 रुपए में भी खाता खुलवा सकते हैं। आरडी में एक साल में एक बार पैसे निकालने की सुविधा दी जाती है, इसके लिए आप 50 फीसदी राशि निकाल सकते हैं।

पीपीएफ (PPF)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड निवेश के लिहाज से काफी बेहतर विकल्प माना जाता है। पीपीएफ पर 8 प्रतिशत का ब्याज मिलता है। पीपीएफ के जरिए आप सालाना 500 रुपए से 1.50 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट 15 साल की अवधि के लिए होता है। जिसे बाद में 5 साल के लिए और बढ़ाया भी जा सकता है। पीपीएफ खाते की मैच्योर होने पर आपके द्वारा किए निवेश और उसका ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है।

युवाओं के लिए SIP बेहतर विकल्प

सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) युवाओं के लिए बेहतर साबित हो सकता है। इसमें कुल राशि को कई हिस्सों मे विभाजित करके पैसे जमा किए जाते हैं। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट और मार्केट रिलेटेड फंड में निवेश किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको 5000 रुपए जमा करने चाहते है, लेकिन एक साथ इतना पैसा नहीं जमा कर सकते हैं तो आप एसआईपी के जरिए 500 रुपए की 10 किस्तों में पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें हर महीने या तय अवधि में न्यूनतम 500 रुपए तक जमा करने की सुविधा है। सिप के तहत एमएफ कंपनियां निवेशकों को कई तरह के विकल्प देती है, जिसमें डेट फंड और इक्विटी फंड सहित अन्य स्कीम शामिल है। पिछले 10 वर्षों में इक्विटी सिप में 15 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न और 20 साल में 20 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिला है।

First Published on January 2, 2017 10:57 am