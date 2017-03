अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर Spicejet ने महिला यात्रियों के लिए पेश किया ये खास ऑफर

सस्ती विमानन कंपनी स्पाइसजेट से सफर करने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी है। हर साल 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्पाइसजेट ने महिला यात्रियों के लिए फ्री अपग्रेड से लेकर बैठने की व्यवस्था और मुफ्त चाय-काफी तक कई सुविधाएं पेश की हैं। एयरलाइंस ने घोषणा की कि मंगलवार (8 मार्च) को सभी महिला यात्री बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के SpiceMAX में अपग्रेड करा सकती हैं। SpiceMAX में यात्री को ज्यादा स्पेस, प्रमुखता से चेकइन, बड़े एयरपोर्ट पर अलग से काउंटर जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा बोइंग 737 फ्लाइट्स में मिलने वाली सुविधाओं के साथ एयरलाइन महिला यात्रियों को मुफ्त में बिस्कुट, चाय और कॉफी भी दी जाएगी।

दरअसल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के लिए उनके सम्मान, प्रशंसा और स्नेह के रूप में मनाया जाता है। जहां इस पूरे ऑफर को सिर्फ एक दिन के लिए रखा गया है, वहीं महिलाओं के लिए 8 मार्च से एक नई सुविधा शुरू की है जो आगे भी जारी रहेगी। स्पाइसजेट के मुताबिक, अब उनके विमानों में सीटों की चौथी लाइन को विशेष तौर पर महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। यह सभी ऑफर स्पाइस जेट के नेटवर्क की सभी फ्लाइट में उपलब्ध रहेगी। अगर फ्लाइट भर गई है तो बीच की और किनारे की सीटें महिलाओं को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर आवंटित की जाएंगी।

इससे पहले पिछले हफ्ते एयर इंडिया ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एतिहासिक कदम उठाते हुए सिर्फ महिला क्रू के साथ उड़ान भर कर एक नई तरह का रिकॉर्ड बनाया था। एयर इंडिया फ्लाइट अपनी विमेन क्रू के साथ सोमवार (28 फरवरी) को नई दिल्ली से सैन फ्रांसिसको के लिए उड़ान भरा और पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बाद शुक्रवार (3 मार्च) को वापस आ गई।

First Published on March 7, 2017 10:39 am