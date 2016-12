इंडिगो, जेट और एयर एशिया नए साल पर लाईं सस्ते हवाई सफर की सौगात, 999 रुपए या उससे भी कम में भरिए उड़ान

नए साल की दस्तक के साथ ही विभिन्न एविएशन कंपनियां लोगों को लुभाने के लिए सस्ते हवाई सफर दा तोहफा दे रही हैं। इसी क्रम में देश की बजट एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने भी लोगों को सस्ते हवाई सफर का तोहफा दिया है। इंडिगो के नए ऑफर के तहत यात्रियों को 999 रुपए में टिकट की घोषणा की गई है। इंडिगो के प्रमोशन ऑफर के तहत के 25 दिसंबर तक टिकट बुक की जा सकती है। इस पर 9 जनवरी 2017 से 15 अप्रैल 2017 तक यात्रा की जा सकती है।

हालांकि कंपनी के इस बात की घोषणा नहीं की है कि इस प्रमोशनल ऑफर के तहत कितनी सीटों को रिजर्व रखा गया है। उदाहरण के तौर पर बेंगलुरू से हैदराबाद तक का किराया 999 रुपए है। वहीं, दूसरी रूट जयपुर से पुणे का फेयर 2317 रुपए, दिल्ली से गोवहाटी का टिकट 2417 रुपए, दिल्ली से बेंगलुरु की यात्रा का टिकट 2534 रुपए और दिल्ली से गोवा तक का किराया 3116 रुपए से शुरू हो रहा है। इससे पहले जेट एयरवेज ने भी यात्रियों को सस्ते हवाई सफर का तोहफा दिया था।

जेट एयरवेज ने भी सस्ता किया किराया

नए साल और क्रिसमस को ध्यान मे रखते हुए जेट एयरवेज ने भी एक ऑफर की घोषणा की है। इसके तहत टिकट की शुरुआती कीमत 990 रुपए है। इस ऑफर के तहत 20 दिसंबर से 23 दिसंबर तक के बीच टिकट बुक की जा सकती है और इससे 4 जनवरी 2017 या उसके बाद यात्रा की जा सकती है।

एयर एशिया का ऑफर

कम कीमत में हवाई सफर कराने वाली विमानन कंपनी एयर एशिया ने नए साल के मौके पर सस्ती उड़ान की पेशकश की। न्यू ईयर सेल के तहत कंपनी ने सभी टैक्सों के साथ मात्र 917 रुपये में कुछ चुनिंदा रूट्स पर हवाई टिकट की बुकिंग का ऑफर निकाला है। ग्राहक इस योजना का लाभ उठाते हुए 1 जनवरी तक टिकट बिक कर सकते हैं। इस योजना में बुक टिकटों पर यात्रा 1 मार्च 2017 से 31 अक्टूबर 2017 तक कभी भी किया जा सकता है।

स्पाइस जेट का इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफर

नए साल पर अगर आप विदेश घुमने का प्लान बना रहे तो स्पाइसजेट का इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफर आपके लिए काम का साबित हो सकता है। सोमवार को देश की बजट एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट ने अपना इंटरनेशनल फेस्टिव सीजन सेल लॉन्च किया। स्पाइसजेट के इस ऑफर में अंतरराष्ट्रीय उड़ान की टिकट 3111 रुपये (सभी करो सहित) शुरू होगी। इस ऑफर का लाभ आप 19-21 दिसंबर तक की बुकिंग पर ही उठा सकते हैं। वहीं इस ऑफर के तहत की गई बुकिंग के जरिए 15 जनवरी से 28 अक्टूबर तक के बीच यात्रा कर सकते हैं। स्पाइसजेट की ये सेल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए है।

First Published on December 21, 2016 10:54 am