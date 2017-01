शेयर बाज़ार खुला, डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे चढ़ा

अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुरुआती कारोबार में मंगलवार (10 जनवरी) को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे बढ़कर 68.04 रुपए रहा। बैंकों और निर्यातकों की डालर बिकवाली से रुपए में मजबूती आई है। विदेशी मुद्रा डीलरों के अनुसार दुनिया की कुछ अन्य मुद्राओं के समक्ष डॉलर के नरम पड़ने से भी रुपए को मजबूती मिली। उन्होंने कहा कि घरेलू शेयर बाजारों में कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ होने से भी धारणा मजबूती की रही। सोमवार के कारोबार में डॉलर के समक्ष रुपया 25 पैसे से ज्यादा गिरकर 68.21 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। देश की आर्थिक वृद्धि में नरमी की चिंता से कारोबारी धारणा कमजोर रही। इस बीच बंबई शेयर बाजार में मंगलवार को कारोबार की शुरुआत में संसेक्स 139.09 अंक यानी 0.52 प्रतिशत बढ़कर 26,865.64 अंक पर पहुंच

RBI का नया निर्देश- “5000 रुपये से ज़्यादा के पुराने नोट जमा करने पर KYC खाताधारकों से नहीं होगी पूछताछ”

Click to use this vid

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 10, 2017 11:37 am