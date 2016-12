डॉलर के मुकाबले रुपए में 11 पैसे की मजबूती

निर्यातकों और बैंकों द्वारा डॉलर की ताजा बिकवाली से शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे सुधरकर 67.92 के स्तर पर रहा। इसके अलावा घरेलू शेयर बाजार के ऊंचे स्तर पर खुलने से भी रुपए को समर्थन मिला है। मुद्रा कारोबारियों के अनुसार निर्यातकों और बैंकों द्वारा डॉलर की ताजा बिकवाली एवं विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के कमजोर रहने से रुपए में तेजी देखी गई है। मंगलवार (20 दिसंबर) को डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे टूटकर 68.03 के स्तर पर बंद हुआ था जो पिछले दो हफ्ते का निचला स्तर था। इसी बीच बीएसई का सेंसेक्स बुधवार (21 दिसंबर) को 86.16 अंक यानी 0.32 प्रतिशत सुधरकर 26394.14 अंक पर खुला।

First Published on December 21, 2016 10:10 am