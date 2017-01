डालर से मजबूत हुआ रुपया

निर्यातकों और बैंकों की ओर से डॉलर की बिकवाली बढ़ने के साथ आज शुरूआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 11 पैसे मजबूत होकर 67.84 के स्तर पर चल रहा था। मुद्रा कारोबारियों के अनुसार अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की नरमी से रुपए के प्रति धारणा मजबूत दिखी। लेकिन घरेलू शेयर बाजारों में प्रमुख शेयर सूचकांकों के घट कर खुलने की रपटों से रुपए की तेजी हल्की पड़ गयी थी।

विनिमय दर कल 67.95 रुपए प्रति डालर पर पर बंद हुई थी। यह पिछले दो हफ्ते का सबसे ऊंचा स्तर था। बीएसई का सेंसेक्स 98.02 अंक यानी 0.35 प्रतिशत गिरकर 27751.54 अंक पर खुला ।

जबकि बीते दिन निर्यातकों और बैंकों की सतत डॉलर बिकवाली से रुपया सोमवार (30 जनवरी) को लगातार चौथे दिन बढ़ता हुआ आठ पैसे की तेजी के साथ दो सप्ताह के उच्चतम स्तर 67.95 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशों में अन्य मुद्राओं के समक्ष कमजोर डॉलर तथा देश में पूंजी के भारी निवेश ने रुपए को जोरदार समर्थन दिया। हालांकि कारोबार के दौरान इसकी कमजोर शुरुआत हुई थी। आगामी केंद्रीय बजट में विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए ठोस नीतिगत उपाय की अपेक्षा के साथ बजट से पहले उसको लेकर बढ़ती आशावादिता के बीच आरंभिक उतार चढ़ाव लुप्त हो गया। अन्तरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 68.06 रुपए प्रति डॉलर पर मामूली कमजोर खुला और कारोबार के दौरान आयातकों की मासांत डॉलर मांग से 68.08 रुपए प्रति डॉलर तक और कमजोर हो गया।

दोपहर के कारोबार में यह दिन के उच्चतम स्तर 67.93 रुपए प्रति डॉलर तक मजबूत होने के बाद अंत में आठ पैसे अथवा 0.12 प्रतिशत की तेजी दर्शाता 67.95 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विगत चार दिनों से जारी तेजी के चलते डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे बढ़ गया है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने आज (सोमवार, 30 जनवरी) के कारोबार के लिये संदर्भ दर 68.0426 रुपए प्रति डॉलर और यूरो-रुपए के लिये 72.9621 रुपए प्रति यूरो निर्धारित की थी। अन्तरमुद्रा कारोबार में पौंड और यूरो के मुकाबले रुपए में तेजी आई जबकि जापानी येन के मुकाबले रुपए में गिरावट रही।

First Published on January 31, 2017 11:58 am