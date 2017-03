शुरुआती कारोबार में रुपया 18 पैसे कमजोर

निर्यातकों की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने के चलते शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार (3 मार्च) को 18 पैसे टूटकर 66.88 के स्तर पर रहा। डॉलर की मांग बढ़ने के अलावा फेडरल रिजर्व द्वारा इस महीने ब्याज दरें बढ़ाए जाने की उम्मीद के चलते अन्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले इसमें मजबूती देखी गई। इससे भी रुपया कमजोर हुआ। मुद्रा कारोबारियों के अनुसार शेयर बाजारों के निचले स्तर पर खुलने से भी रुपए पर दबाव बना रहा। गुरुवार (2 मार्च) को डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे चढ़कर 66.70 के स्तर पर बंद हुआ था।

सेंसेक्स 88 अंक गिरकर 28,751.74 पर खुला

कारोबारियों की मुनाफावसूली के चलते बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स शुक्रवार (3 मार्च) को शुरुआती कारोबार में 88 कमजोर होकर खुला। यह शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई है। एशियाई बाजार में कमजोर रुख के चलते यहां कारोबारी धारणा प्रभावित हुई है। तीस कंपनियों के शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 88.05 अंक यानी 0.30 प्रतिशत गिरकर 28,751.74 अंक पर खुला है। रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तु, सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीक, ऊर्जा, बैंक, ऑटो और पूंजीगत सामान की कंपनियों के शेयरों में गिरावट इसकी प्रमुख वजह है।

पिछले सत्र के कारोबार में सेंसेक्स 144.70 अंक गिरा था। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 19.80 अंक यानी 0.22 प्रतिशत टूटकर 8,879.95 अंक पर खुला है। ब्रोकरों के अनुसार वैश्विक बाजारों के कमजोर रहने के बीच कारोबारी धारणा नीचे रहने से निवेशकों की मुनाफा वसूली के चलते शेयर बाजार में गिरावट देखी गई है।

First Published on March 3, 2017 10:39 am