जल्द ही भारतीय रेलवे की ट्रेन और तेज स्पीड से दौड़ेंगी, साथ ही जिन ट्रेनों में दो-इंजन लगाने पड़ते हैं उन्हें भी एक इंजन से ही चलाया जा सकेगा। रेलवे 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाले इंजन लाने जा रहा है, इसके लिए तैयारी शुरू कर दी हैं। यह इंजन जर्मनी में तैयार किए गए हैं, जिनका सोमवार को जर्मनी में ही ट्रायल किया गया। शुरुआत में रेलवे जर्मनी से ऐसे 19 इंजन खरीदेगा और बाद में इसके आधार पर 1000 इंजनों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। यह इंजन बिहार के मधेपुरा की इंजन फैक्टरी में तैयार किए जाएंगे।

क्या होगी इंजन की खासियत: इन इंजनों की स्पीड तो 200 किमी प्रति घंटे की होगी ही, साथ ही ये वर्तमान इंजनों से दोगुनी क्षमता वाले होंगे। भारतीय रेलवे के वर्तमान इंजन जहां 6 हजार हॉर्स पावर की क्षमता रखते हैं, वहीं जर्मनी से मिलने वाले इंजन 12 हजार हॉर्स पावर की क्षमता वाले होंगे। अभी माल ढुलाई और पहाड़ी इलाकों में चलने वाली कई पैसेंजर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए दो-दो इंजनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। नए इंजन आ जाने से दो की जगह एक ही इंजन से यह काम किया जा सकेगा।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक कंपनी के साथ हुए करार के तहत इंजनों का निर्माण और ट्रायल जर्मनी में हुआ है। अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें भारत लाया जाने लगेगा। इन इंजनों के आने का फायदा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी होगा, क्योंकि 2019 के बाद मालगाड़ियां उस कॉरिडोर पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। इन इंजनों का फायदा यह भी होगा कि इससे ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जा सकेगी।

First Published on February 15, 2017 11:05 am