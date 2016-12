डॉलर के मुकाबले रुपया आठ पैसे मजबूत

बैंकों और आयातकों की बिकवाली से अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में गुरुवार (29 दिसंबर) को डालर के मुकाबले रुपया शुरुआती कारोबार में मामूली आठ पैसे मजबूत होकर 68.16 रुपए प्रति डॉलर पर रहा। विदेशी मुद्रा डीलरों के अनुसार विदेशी बाजारों में डॉलर के कुछ अन्य मुद्राओं के मुकाबले कमजोर रहने और घरेलू बाजार में इक्विटी बाजार की अच्छी शुरुआत से रुपए को सहारा मिला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार को 18 पैसे गिरकर चार सप्ताह के निम्न स्तर 68.24 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। आयातकों और बैंकों की मासांत डॉलर मांग से रुपया कमजोर पड़ा था। बहरहाल, बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स गुरुवार को कारोबार के शुरुआती दौर में 38.76 अंक सुधरकर 26,249.44 अंक पर रहा।

First Published on December 29, 2016 10:10 am