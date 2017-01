बेनामी संपत्ति रखने वालों पर सख्त हुई मोदी सरकार, 87 को भेजा नोटिस तो 42 की प्रॉपर्टी कुर्क करने का आदेश

आयकर विभाग ने सोमवार को देशभर में 87 लोगों को नोटिस भेजा ((Express photo by Vasant Prabhu)

बेनामी संपत्ति रखने वालों पर मोदी सरकार ने कड़ा रुख अख्तयार कर लिया है। आयकर विभाग ने सोमवार को देशभर में 87 लोगों को नोटिस भेजा वहीं 42 की प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश दिया। सरकार ने ये आदेश आयकर विभाग ने नई बेनामी विनिमय कानून के तहत जारी किए हैं। इस कानून के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है तो भारी जुर्माना और अधिकतम सात साल के सश्रम कारावास के प्रावधान हैं। मोदी सरकार ने आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने सार्वजनिक इश्तहार जारी किया जिसमें सरकार ने स्पष्ट किया था कि अगर किसी व्यक्ति ने बिना हिसाब के पैसे जमा किए तो इसे बेनामी संपत्ति माना जाएगा। और ऐसे लोगों पर बेनामी संपत्ति विनिमय अधिनियम, 1988 के तहत आपराधिक आरोप लगेंगे।

जांच के बाद की कारवाई- आयकर अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने गहन जांच के बाद 87 नोटिस जारी किए हैं। इस पूरी जांच के लिए आयकर विभाग के अधिकारियों ने एक विश्लेषण रिपोर्ट का हवाला भी दिया। बेनामी संपत्ति का ये कानून आयकर विभाग को बेमानी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार देता है।

कई समन किए जा चुके हैं जारी- आयकर विभाग बेनामी संपत्ति के अधिनियम के तहत कई सम्मन जारी कर चुका है। कुछ सूत्रों के अनुसार कई और लोगों की जांच जारी है और आने वाले समय में और भी लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे। बता दें आयकर विभाग ने संदिग्ध बैंक खातों की पहचान के लिए एक बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था जिसका मुख्य उद्देश्य आठ नवंबर के बाद बड़ी मात्रा में नकद जमा किए गए 500 और 1000 रुपये के बड़े नोटों का पता लगाना था।

क्या होती है बेनामी संपत्ति- सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अपने पैसे से किसी और के नाम से संपत्ति खरीदता है तो वह बेनामी प्रॉपर्टी कहलाती है। लेकिन ये पैसे की आमदनी के ज्ञात स्रोतों से बाहर का होना चाहिए। अगर खरीदार ने इसे परिवार के किसी व्यक्ति या किसी करीबी के नाम पर भी खरीदा हो तो भी ये बेनामी प्रॉपर्टी कहलाएगी। बता दें मोदी सरकार काफी समय से काला धन रखने वालों पर कारवाई करने की बात कर रही थी। इस कारवाई को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

First Published on January 31, 2017 11:25 am