गलत डेटा देकर खेती से आमदनी पर टैक्स लगाने की बात कर रहे थे अफसर, अब हुआ खुलासा

पिछले नौ साल से एक करोड़ से ज्यादा की खेती से अामनदनी वालों पर टैक्स अधिकारी आंशिक रूप से टैक्स लगाने की बात कर रहे थे। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। यह गलत डेटा दिखाकर किसानों पर टैक्स लगाने की बात कर रहे थे। इस डेटा में अधिकारियों ने किसानों की वास्तविक इनकम से 300 गुना ज्यादा इनकम दिखा रखी थी।

साल 2007-08 और 2015-16 की इनकम टैक्स रिटर्न्स के आधार पर 2746 केसों की लिस्ट में से 2517 केस सामने आए जिनकी एग्रीकल्चर इनकम एक करोड़ से ज्यादा थी। इनके वेरिफिकेशन के बाद पता चला कि इनके इनकम टैक्स रिटर्न में करदाताओं या आकलन अधिकारियों ने 4,31,617 करोड़ की आय दिखाई थी। वेरिफिकेशन के बाद एक आकलन अधिकारी ने बताया कि इनकी वास्तविक आय 1395 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा 324 केसों में डेटा एंट्री की गलती हुई है या फिर आय का गलत विवरण दिया गया है।

पिछले साल जून में हुए राजस्व ज्ञान संगम हुआ था। इस दो दिन की कॉन्फ्रेंस में टैक्स प्रशासनिक अधिकारियों ने पीएम को सलाह दी थी कि किसानों की एग्रीकल्चर के अलावा होने वाली आय को एक निश्चित सीमा के बाद टैक्स के दायरे में लाया जाए। बाद में इनकम टैक्स विभाग ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के सामने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने कहा कि आईटीआर में जो एग्रीकल्चर इनकम में इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है वह डेटा एंट्री के कारण ही हुई है। इसके बाद वित्त वर्ष 2007-08 से लेकर 2015-16 के बीच 2517 लोगों की इनकम की जानकारी का सत्यापन किया गया। इसमें अधिकारियों को इस गलती का पता चला।

फील्ड अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बाद में 838 मामलों का सत्यापन किया गया। इसके लिए दो बोर्ड हेड्स भी बनाए गए थे। खेती से होने वाली अामदनी का डेटा एंट्री करते समय ही सिस्टम में यह गलती हो गई थी। इसी की वजह कुछ मामलों में करदाताओं द्वारा दिए गए विवरण को एग्रीकल्चर इनकम के विवरण में डाल दिया गया था। कुछ मामलों में करदाताओं ने भी अपनी कुछ इनकम को एग्रीकल्चर इनकम में दिखा दिया था। ऐसे कुछ ही मामले हैं। जब आकलन अधिकारी ने इसका सत्यापन किया तो इसे सही पाया गया। करदाता और उसके द्वारा दी गई रिटर्न में कोई गलती नहीं थी।

First Published on January 26, 2017 11:12 am