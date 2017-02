गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर सौदों पर सरकार जारी करेगी सूची

सरकार लेन-देन की एक विस्तृत सूची जारी करेगी जिसमें गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के हस्तांतरण पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में ‘छूट दुरुपयोग के खिलाफ’ बजट में किए गए नए प्रावधानों को लेकर सरकार ऐसे सौदों की एक व्यापक सूची लाएगी जहां यह कर लागू नहीं होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्र ने कहा कि नए प्रावधान कोड़ी के दाम वाले शेयरों में निवेश के जरिये फर्जी दीर्घकालीन लाभ दिखाने की वालों का रास्ता बंद करने के लिए 2017-18 के बजट में नऐ प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने यहां उद्योग मंडल सीआईआई द्वारा बजट के बाद आयोजित एक परिचर्चा में कहा, ‘हम सभी पक्षों से जानकारी ले रहे हैं और हम ऐसे मामलों की एक विस्तृत सूची जारी करेंगे कि जहां धारा 10 (38) लागू नहीं होगा। हमने जो प्रावधान लाया है, वह केवल कानून के दुरुपयोग को रोकने का कानून है और इसका उपयोग वहां होगा जहां कानून का दुरुपयोग होता है।’

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के बजट में उन लोगों पर 10 प्रतिशत दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर लगाने का प्रस्ताव किया जिन्होंने एक अक्तूबर 2004 के बाद असूचीबद्ध कंपनियों में शेयर खरीदे है और उस खरीद पर उस समय प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) का भुगतान नहीं किया है। चंद्र ने कहा कि आईपीओ या एफडीआई के जरिये आने वाले वास्तविक निवेशकों को चिंता होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूंजी लाभ के संदर्भ में नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, ‘हम यह स्पष्टीकरण लाएंगे कि किस प्रकार के शेयर लेन-देन को इस नए प्रावधान के दायरे में रखा जाएगा ताकि किसी को परेशान नहीं किया जा सके।’

कर विभाग ने यह पाया है कि असूचीबद्ध शेयरों में दीर्घकालीन पूंजी लाभ में छूट के पिछले दो-तीन साल से दुरुपयोग किया जा रहा था। अनुमान है कि ‘खोखा’ कंपनियों ने इसके जरिए पिछले साल 80,000 करोड़ रुपए का फर्जी लाभ हासिल किया था। सीबीडीटी प्रमुख चंद्र ने यह भी कहा कि कंपनी कानून के तहत गठित 15 लाख कंपनियों से केवल छह लाख कंपनियां ही आयकर रिटर्न दाखिल कर रही हैं। कुल छह लाख में से 2.5 लाख कंपनियों ने घाटा या शून्य आय और 2.85 लाख कंपनियों ने एक करोड़ रुपए से कम आय दिखायी है। केवल 36,500 कंपनियों ने कर रिटर्न में अपनी आय एक करोड़ रुपए से अधिक दिखायी। चंद्र ने कहा, ‘हमारा मकसद यह है कि हर कोई कर रिटर्न भरे। बड़ी चुनौती है कि यह लागू कैसे हो…। हमारा काम बिल्कुल साफ है, अधिक-से-अधिक लोगों को कर के दायरे में आना चाहिए।’

First Published on February 6, 2017 10:21 am