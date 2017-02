सोना खरीदने की रखते हैं चाहत तो अभी है सही समय, 1500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ सकती है कीमत

वैश्विक बाजार में सोने के भाव को लेकर मची उठापटक के बीच पीली धातु के अगले 3-4 महीनों में तेजी से दाम बढ़ने की उम्मीद की जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में गोल्ड की कीमत 31 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। सोने ने 1240 डॉलर प्रति औंस तक का लेवल टच किया जो पिछले तीन महीने का टॉप लेवल था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोना 1300 से 1315 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है। इससे घरेलू बाजार में सोने की दामों में बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए अभी सोने में निवेश करना बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। शुक्रवार को घरेलू बाजार में गिरावट के साथ सोने की कीमत 29,500 रुपए पहुंच गई थी। आंकलन करें तो आज के हिसाब से 3-4 महीने में सोने की कीमत 1500 रुपए बढ़ सकती है।

कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने मनी भास्कर को बताया कि सोने के दामों में आने वाले समय में बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है। जून तक गोल्ड 1300 डॉलर प्रति औंस तक सकता है। घरेलू बाजार में इसकी कीमतें 31 हजार प्रति 10 ग्राम तक पहुंचेंगी। कई और एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि सोने को लेकर सकारात्मक रुख दिख रहा है।

शुक्रवार के कारोबारी दिन में विदेशो से कमजोरी के समाचारों के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने के भाव 400 रुपए की गिरावट के साथ 29,500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक नीचे चले गये थे। यह पिछले तीन सप्ताह का निम्न स्तर था। इसके अलावा मौजूदा स्तर पर मांग घटने की वजह से स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की कम उठान के कारण भी कारोबारी धारणा प्रभावित हुई। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की उठान घटने से चांदी के भाव भी 490 रुपए की गिरावट के साथ 42,250 रुपए प्रति किलो पर बंद हुए। बाजार सूत्रों के अनुसार विदेशों में कमजोर रुख के अलावा स्थानीय आभूषण विक्रेताओं के साथ साथ फुटकर विक्रेताओं की मांग घटने के कारण मुख्यत: सोने की कीमतों में गिरावट आई।

वीडियो: पुश्तैनी गहनों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स; जानिए कौन रख सकेगा कितना सोना

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 12, 2017 10:29 am