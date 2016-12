गुड न्यूज! सोना खरीदने वाले हैं तो थोड़ा रुककर खरीदें… नए साल पर तेजी से नीचे आ सकते हैं दाम

अगर आप सोना खरीदने का मूड बना रहे तो आने वाला नया साल आप के लिए सौगातों वाला हो सकता है। घरेलू बाजार में गोल्ड की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट के बीच खबर आ रही है कि सोने के दाम 26,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ सकते हैं। नए साल में लोगों को सोना वर्तमान कीमत से 1000 रुपए कम के लेवल पर मिल सकता है। हालांकि क्रूड को लेकर लोगों को झटका लग सकता है क्रूड ऑयल की कीमतें 55 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचने के आसार है। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल की कीमतों में बढोत्तरी हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कॉमेक्स और इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ट्रेडर्स ने 2017 की शुरुआत में सोने के कम दाम और ऊंचे एनर्जी प्राइसेज पर दांव लगाया है।

रिपोर्ट के मुताबिक कॉमेक्स पर फरवरी में खत्म हो रहे ऑप्शंस से संकेत मिल रहा है कि सोने की कीमत 1,100 डॉलर प्रति औंस के नीचे चला जाएगा। ऑप्शंस का प्राइस 8.10 डॉलर चल रहा है, जो नवंबर में ट्रंप के प्रेसिडेंट चुने जाने पर 5.8 डॉलर के एवरेज प्राइस से काफी ज्यादा है। ट्रंप के जीतने के बाद डॉलर के मजबूत होने के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन उनके जीतने के बाद से गोल्ड अपने एवरेज प्राइस से भी नीचे चला गया है और ऑप्शन के दाम लगातार नीचे आ रहे हैं। जिसके चलते उम्मीद की जा रही है कि सोने की कीमतों में कमी आएगी। ट्रेडर्स ने सोने की कीमत 1,100 डॉलर से नीचे जाने पर ज्यादा पैसे लगाए हुए हैं। वर्तमान में प्राइस $1,133 है। ट्रेडर्स ने सोने के 1,100 डॉलर तक जाने के लिए 13,387 कॉन्ट्रैक्ट्स लगा रहे हैं जबकि 1190 डॉलर पर केवल 1,666 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 1,100 और 1,190 प्राइस प्लाइंट बताता है कि मोटे तौर पर सोने की कीमत 26,200 से 28,350 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच होगी।

वहीं, इंडियाट्रेड के वामसी कोना ने ईटी को बताया कि सोने की कीमत 26,000 रुपए तक जाने की उम्मीद है। भारत हर साल करीब 800 टन सोना आयात करता है। भारत चीन के बाद सबसे ज्यादा सोने का आयात करता है। हालांकि क्रूड ऑयल के स्तर पर भारतीयों को निराशा हाथ लग सकती है। ट्रेडर्स ने क्रूड के 57.57 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने को लेकर 13109 कॉन्ट्रैक्ट्स लगाई हैं।

गौरतलब है कि घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सोमवार को सोना 11 महीने के निम्न स्तर 27,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से कमजोर उठान के कारण चांदी भी 210 रुपए कमजोर हो 38,600 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई।

First Published on December 27, 2016 11:58 am