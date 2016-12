सोना 139 रुपये चढ़कर 27,309 रुपये प्रति 10 ग्राम, चांदी 330 रुपये उछलकर 40,056 रुपये प्रति किलो

विदेशों से मजबूती के संकेत मिलने से सटोरियों की खरीदारी बढ़ने पर स्थानीय वायदा बाजार में आज सोना 139 रुपये बढ़कर 27,306 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया। सोने का फरवरी डिलीवरी भाव 139 रुपये यानी 0.51 प्रतिशत बढ़कर 27,309 रुपये प्रति दस ग्राम बोला गया। इसमें 314 लॉट के लिये कारोबार हुआ। इसी प्रकार अप्रैल माहीने में डिलीवरी के लिये सोने का वायदा भाव 119 रुपये यानी 0.44 प्रतिशत बढ़कर 27,213 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। इसमें दो लॉट के सौदे हुये। विश्लेषकों के अनुसार सटोरियों की खरीदारी का जोर रहा। वैश्विक बाजारों की मजबूती के चलते यहां भी सटोरियों ने खरीदारी बढ़ाई है जिससे वायदा भाव मजबूती में रहे। वैश्विक स्तर पर न्यूयार्क में कल सोना 0.28 प्रतिशत ऊंचा रहकर 1,141.509 डालर प्रति औंस बोला गया।

वहीं विदेशों में कीमती धातुओं में मजबूती का रुख रहने से स्थानीय वायदा बाजार में चांदी 330 रुपये उछलकर 40,056 रुपये प्रति किलो हो गई। विदेशों में मजबूती से यहां भी सटोरियों ने बढ़ा-चढ़कर सौदे किये।मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगले साल मई के चांदी वायदा सौदे 330 रुपये यानी 0.83 प्रतिशत बढ़कर 40,000 रुपये से भी ऊपर 40,056 रुपये प्रति किलो पर हुये। मई के वायदा कारोबार में 12 लॉट के सौदे हुये। इसी प्रकार मार्च डिलीवरी वायदा सौदे 319 रुपये यानी 0.82 प्रतिशत बढ़कर 39,437 रुपये प्रति किलो पर हुये। इनमें 599 लॉट के सौदे हुये। विश्लेषकों का कहना है कि विदेशों से मजबूती के समाचार मिलने के बाद सटोरियों की खरीदारी बढ़ने से वायदा बाजार में मजबूती का रुख रहा। इस बीच सिंगापुर बाजार में आज चांदी 0.16 प्रतिशत बढ़कर 15.98 डालर प्रति औंस हो गई।

First Published on December 28, 2016 11:48 am